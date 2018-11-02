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القهوة تساعد في الوقاية من مرض خطير يهدد الكبد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أظهرت نتائج دراسة أجراها فريق علمي في مستشفى مايو الأمريكي برئاسة أخصائي أمراض الجهاز الهضمي كريغ، لاميرت، أن تناول فنجان قهوة يوميا يزيد مقدار الوقاية من أمراض الكبد الحادة.



ووفقا للدكتور لاميرت، يمكن أن يوقف تناول القهوة بكميات معتدلة يوميا الالتهابات الأولية لقنوات الصفراء التي تسبب تليف وسرطان الكبد وقصوره.


وقال لاميرت إن "الالتهابات الأولية، تتمثل في التهاب القنوات الصفراوية التصلبي الأولي، وهو مرض مناعي ذاتي وعواقبه مؤسفة".


ويتطور هذا المرض من دون ظهور أعراض واضحة، ويسبب اضطراب تدفق الصفراء وركودها وامتصاصها في مجرى الدم، وهنا يظهر اليرقان. لأن ركود الصفراء وزيادة الضغط في كيس الصفراء بسبب ذلك يحدث تغيرات لا رجعة فيها في خلايا الكبد، ما يؤدي إلى قصورها.


وشملت الدراسة عددا كبيرا من المرضى الذين يعانون من هذا المرض. ووفقا لاستنتاجات لاميرت، يجب ألا تزيد كمية القهوة للوقاية من هذا المرض الخطير عن فنجان واحد في اليوم.




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