بوراك, أوزجفيت, يؤكد, خبر, حمل, زوجته, بطفلهما, الأول,

بعد الكثير من الأخبار التي تحدثت عن حمل الممثلة التركية ​​فهرية افجين​​ من زوجها الممثل التركي ​​بوراك أوزجفيت​ في الصحافة​، خاصة بعد تصريح الطبيب الخاص بفهرية أنها حامل بالشهر الثاني، مما جعل الموضوع حديث الناس اكثر من اي وقت مضى، في ظل غياب فهرية عن الاعمال الدرامية والظهور الاعلامي.

اخيراً خرج الممثل بوراك شخصياً عن صمته واكد انه سيصبح أباً لأول مرة بعد اشهر قليلة من زوجته الممثلة الجميلة، الا انهما لم يعرفا جنس الطفل حتى الآن لأن الحمل لا زال في الاشهر الاولى.