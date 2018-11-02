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برشلونة يستبعد الخيارات الجنونية في صفقة رابيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ما زال برشلونة يتطلع لحسم صفقة الفرنسي أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي، بنهاية الموسم الحالي.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن برشلونة يريد التوقيع مع رابيو، وسط اهتمام العديد من الأندية، مثل ليفربول ويوفنتوس ومانشستر سيتي وميلان، وبالطبع باريس سان جيرمان، الذي ما زال يرغب في التجديد للاعب، والاحتفاظ به.


وأكدت الصحيفة أن هناك هدوء داخل برشلونة، وحديث مستمر مع رابيو، حيث قدم البارسا عدة عروض للاعب من أجل اقناعه بالانضمام للفريق.


وأشارت إلى أن بيب سيجورا وإيريك أبيدال، يشرفان على العملية، بمساعدة الرئيس التنفيذي للنادي، أوسكار جراو، وتشير المعلومات إلى أن رابيو بات قريبًا جدًا من اتخذ القرار.


ويرغب برشلونة في الاتفاق مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وانتظار وصوله مجانًا في يوليو/تموز المقبل بشكل مجاني، لا سيما وأنه لم يجدد مع باريس حتى الآن، رغم محاولات نادي العاصمة الفرنسية.


واختتمت الصحيفة بأن برشلونة يدرك أن هناك عروضًا قوية للاعب الفرنسي، لكنهم لا يفكرون بالقيام بـ"شيء مجنون" وإنفاق مبلغ ضخم، من أجل ضمه، خاصة أنه ما زال شابًا وعقده على وشك الانتهاء




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