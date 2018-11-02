احتفالات, في, نحف, بعد, اتفاق, التناوب, والغاء, الجولة, الثانية,

عقد المرشحان لمنصب رئاسة المجلس المحلي في قرية نحف في منطقة الشاغور، محمد زوري سرحان وعبد الباسط قيس، اتفاقًا مساء اليوم الخميس، ألغيت على إثره الجولة التنافسية الثانية.

وجاء في التفاصيل أن المرشحين اتفقا على أن يتولى عبد الباسط قيس، والذي حصل على 1540 صوتًا في الانتخابات التي أجريت الأول من أمس الثلاثاء، لمدة 4 سنوات يعين خلالها سرحان نائبًا له.ونص الاتفاق على أن يتم التناوب في السنة الخامسة، بحيث يقدم قيس استقالته ليتولى نائبه، سرحان، وفقًا للاتفاق، رئاسة المجلس المحلي لمدة عام.