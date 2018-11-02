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غزة تستعد للمشاركة في جمعة "اسقاط وعد بلفور"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "اسقاط وعد بلفور"، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 اذار الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



ودعت الهيئة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل الصامد في ال48 والشتات للمشاركة الواسعة في جمعة "شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم" للحفاظ على الحقوق الوطنية ووحدة الدم والمصير المشترك.


واكدت الهيئة على أهمية الحفاظ علي سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها باعتبارها رافعة للنهوض الوطني


وتصادف اليوم الجمعة، الثاني من تشرين الثاني، الذكرى 101 لصدور وعد بلفور المشؤوم الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"




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