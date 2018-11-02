فيديو وصور - اضرام النار بسيارة مواطن من طرعان أمام المسجد خلال تأديته صلاة الفجر

أقدم مجهولون فجر اليوم الجمععة على اضرام النار بسيارة مواطن من قرية طرعان , أثناء تواجده في المسجد لأداء صلاة الفجر وتواجد سيارته في ساحة مسجد صلاح الدين في الحي الشرقي في القرية.

وقد أسفر الحريق عن اضرار جسيمة واحتراق السيارة بالكامل .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث مشيرة الى ان الخلفية على ما يبدو انتخابات السلطة المحلية .