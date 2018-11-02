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فيديو وصور - اضرام النار بسيارة مواطن من طرعان أمام المسجد خلال تأديته صلاة الفجر



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أقدم مجهولون فجر اليوم الجمععة على اضرام النار بسيارة مواطن من قرية طرعان ,  أثناء تواجده في المسجد لأداء صلاة الفجر وتواجد سيارته في ساحة مسجد صلاح الدين في الحي الشرقي في القرية.



وقد أسفر الحريق عن اضرار جسيمة واحتراق السيارة بالكامل .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث مشيرة الى ان الخلفية على ما يبدو انتخابات السلطة المحلية .




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