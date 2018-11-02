حالة, الطقس:, جو, بارد, نسبيا, اليوم, وغداً,

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الجمعة صافيا وجافاً باردا نسبياً فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء صافية وجافة وباردة نسبياً الى باردة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً الى صاف بارداً نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأحد المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الإثنين غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بار ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعدية احيانا ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.