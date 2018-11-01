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اتفاق بين مرشحي الرئاسة في نحف بعدم خوض الجولة الثانية



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اتفق مرشحا الرئاسة محمد زوري سرحان وعبد الباسط قيس عدم خوض الجولة الثانية في نحف، وذلك على تولي عبد الباسط قيس، فترة الرئاسة لـ 4 سنوات والزوري نائبا له وعام واحد رئاسة.


وكان الزوري وقيس قد دخلا الجولة الثانية في نحف .




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