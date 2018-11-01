اتفاق, بين, مرشحي, الرئاسة, في, نحف, بعدم, خوض, الجولة, الثانية,

اتفق مرشحا الرئاسة محمد زوري سرحان وعبد الباسط قيس عدم خوض الجولة الثانية في نحف، وذلك على تولي عبد الباسط قيس، فترة الرئاسة لـ 4 سنوات والزوري نائبا له وعام واحد رئاسة.

وكان الزوري وقيس قد دخلا الجولة الثانية في نحف .