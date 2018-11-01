زيدان, يوجه, رسالة, إلى, جماهير, يوفنتوس,

ازدادت التكهنات خلال الفترة الماضية، حول اقتراب الفرنسي زين الدين زيدان من العودة إلى صفوف يوفنتوس، كي يتولى دورًا جديدًا في إدارة البيانكونيري.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن زيدان وجه رسالة إلى جماهير يوفنتوس، من خلال مقطع فيديو، تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وقال زيدان: "مرحبًا بالجميع من مدريد، أتمنى أن تكونوا بخير، أتمنى أن أذهب لإيطاليا قريبًا وأقضي بعض الوقت معكم، تحياتي للجميع، فورزا يوفنتوس".وترددت أنباء عن احتمالية عودة زيدان إلى يوفنتوس، في منصب إداري، خاصة بعد رحيل جوزيبي ماروتا، المدير التنفيذي للبيانكونيري، بشكل رسمي عن النادي.يذكر أن زيدان لا يتولى القيادة الفنية لأي فريق حاليًا، بعد أن ترك تدريب ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي.