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مؤنس عبد الحليم رئيساً لمجلس محلي كفرمندا بشكل رسمي



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اعلن مأمور الانتخابات في كفرمندا ولجنة الانتخابات فوز مؤنس طه عبد الحليم برئاسة المجلس المحلي في كفرمندا متفوقاً على منافسه علي خضر زيدان بفارق 26 صوتاً بعد فرز اصوات المعاقين والاسرى .


يشار الى أن بلدة كفرمندا شهدت انتخابات شديدة المنافسة , وبالنهاية فاز مؤنس طه عبد الحليم برئاسة المجلس المحلي بفارق 26 صوتاً.
مؤنس عبد الحليم رئيساً لمجلس محلي كفرمندا بشكل رسمي




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