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للوقاية من أنواع السرطان.. إليك هذه الفيتامينات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إن اتباع نظام غذائي قائم على تناول الخضراوات الطازجة والعصائر الطبيعية يعد من أفضل أساليب الوقاية والتغلب على #السرطان. وتؤكد الدراسات العلمية أن الغذاء الصحي والغني بالفيتامينات يعتبر جزءا أساسيا في أي خطة لمكافحة السرطان.


ويورد موقع Care2 قائمة من 5 فيتامينات تساعد في الحماية من السرطان:

1 - بيتا كاروتين

يتوافر فيتامين A في معظم الخضراوات البرتقالية والخضراء مثل الجزر والبطاطس الحلوة والسبانخ واللفت وغيرها من الخضراوات الورقية.


يعد فيتامين A وسيلة فعالة حيث أثبتت الأبحاث جدواها في حماية الرئتين من السموم التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة.


كما أبرزت دراسة علمية أخرى أن من قاموا بالامتناع عن التدخين والذين تناولوا الخضراوات الغنية بالبيتا كاروتين يوميا كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان المعدة والرئة.

2 - فيتامين B6

يعد فيتامين B6 ضروريا لتقوية نظام المناعة الطبيعية ويساعد على حماية الجهاز التنفسي من التلوث والعدوى.

وأظهرت بعض الدراسات أن B6 يساعد في الحماية من سرطان عنق الرحم. من الأطعمة الغنية بفيتامين B6، يأتي في المقام الأول الجزر والتفاح ثم اللحوم والموز والخضراوات الورقية والبطاطس الحلوة.

3 - فيتامين C

ثبت علميا أن فيتامينC ‎ هو واحد من أكثر العناصر المغذية المفيدة في مكافحة السرطان سواء على مستوى الوقاية أو العلاج من المرض.

وأكدت دراسة حديثة أن 40 مريضة يعانين من سرطان الثدي والمبيض والرحم، أو عنق الرحم، تم شفاؤهن على أثر تناولهن جرعات كبيرة من فيتامين C والفيتامينات الأخرى.

كما قام 61 مريضا آخرون مصابون بأنواع أخرى من السرطان، باتباع نفس النظام العلاجي، في حين لم يتلق 31 مريضا أي مكملات فيتامين، كمجموعة مراقبة ومقارنة. وأظهرت النتائج أن فيتامين C ساعد على طول فترة الحياة من 13 إلى 21 ضعفا مقارنة بأولئك اللاتي لم يستخدمن العلاج بالفيتامينات.

4 - حمض الفوليك

تشير نتائج عدد من الدراسات العلمية إلى أن حمض الفوليك، المعروف أيضًا باسم فيتامين B9، يساعد على الوقاية من سرطان عنق الرحم، كما أنه ضروري للحصول على تكوين الصحيح للمواد الجينية الخاصة بالجسم - الحمض النووي والحمض النووي الريبي.

يتوافر الفوليك آسيد في البنجر والملفوف والخضراوات الورقية الداكنة والبيض والحمضيات ومعظم أنواع الأسماك.
للوقاية من أنواع السرطان.. إليك هذه الفيتامينات




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