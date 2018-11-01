بينما يُواصل ريال مدريد رحلة البحث عن ربان جديد لسفينة الميرنجي خلفا للمدرب المُقال جولين لوبيتيجي، رفض مدربون كبار مهمة الإشراف على تدريب الأبيض الملكي، رغم مكانة الفريق الإسباني الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة.

ومنذ إعلان ريال مدريد إقالة لوبيتيجي من تدريب الفريق، تزداد حدة التكهنات عن هوية قائد سفينة الميرنجي القادم، الذي سيعود به إلى سكة الانتصارات، ويساهم في فوزه بكل الألقاب الممكنة في عالم الساحرة المستديرة.ورغم أن تدريب الأبيض الملكي يظل حلم الكثير من المدربين في عالم كرة القدم، بيد أن البعض أدار بالفعل ظهره ورفض مهمة الإشراف على تدريب ريال مدريد لعدة أسباب..الإيطالي أليجريمدرب يوفنتوس، ماسيمليانو أليجري، من بين المدربين الذين قالوا لا لريال مدريد، فبعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان المفاجئ عن تدريبه، فتح الميرنجي قنوات اتصال مع المدرب الإيطالي لخلافة زيزو، إلا أنه رفض هذا العرض.وقال أليجري وقتها في تصريحات صحفية: "قلت لا لريال مدريد. قلت ذلك على الهاتف لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، لأنني أعطيت الكلمة إلى رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، وشكرت بيريز على العرض المُقدم إلا أنني قلت لا أستطيع قبول ذلك".الألماني ناجلسمانرغم صغر سنه (31 عاما)، استطاع مدرب هوفنهايم، يوليان ناجلسمان، إثبات مكانته كواحد من المدربين القادمين بقوة في عالم كرة القدم، والذي كان بدوره من المدربين الذي قالوا لا لريال مدريد.وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن ريال مدريد حاول قبل عدة أشهر التعاقد مع الألماني الشاب، لتولي تدريب الفريق، خلفا لزيدان، بعد أن أجرى اتصالا مباشرا معه، ولكنه رفض عرض الميرنجي بعد تفكير وجيز.أنطونيو كونتيبعد إقالة لوبيتيجي، كانت كل المؤشرات تدل على تولي الإيطالي أنطونيو كونتي مهمة تدريب ريال مدريد، فمدرب تشيلسي السابق، لا يشغل الآن مهمة تدريب أي فريق، كما أن الملكي في حاجة، حسب العديد من المراقبين، إلى مدرب يمتلك شخصية كونتي القوية لإعادته لمساره الصحيح من جديد.غير أن تقارير صحفية، أكدت أن المدرب الإيطالي "استبعد نفسه" من تولي الإدارة الفنية لـ"الأبيض الملكي"، وأضافت أن كونتي يأمل في تدريب مانشستر يونايتد خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.آرسن فينجرمدرب آرسنال السابق، آرسن فينجر، بدوره ينضم إلى قائمة الذين رفضوا الإشراف على تدريب ريال مدريد، فقد أكد الفرنسي في وقت سابق أنه تلقى 3 عروض تدريبية من الميرنجي، إلا أنه رفض لالتزامه مع المدفعجية.وقبل أيام، أشارت تقارير صحفية إلى أن فينجر أغلق الباب أمام مهمة تدريب الأبيض الملكي، إذ قال: "لا أعرف ما سأقوم به في السنة المقبلة، لكنني سأعود إلى ميدان كرة القدم.. أين؟ لا أعرف، لكنني سأعود للتدريب بداية من العام المقبل".