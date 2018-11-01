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الناصرة:مؤتمر حدود جديدة في علم الاورام وبحوث السرطان



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عقد اليوم الخميس في فندق رمادا الناصرة مؤتمر حدود جديدة في علم الاورام وبحوث السرطان , حيث كان خلال المؤتمر اجتماع مشترك لكل من مستشفى رمبام للرعاية الصحية ومستشفيات الناصرة ومستشفى اوجيستا فيكتوريا شرق القدس


يشار الى ان اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر مكونة البروفيسور زيف جل _مستشفى رمبام حيفاومعهد رابابورت للبحوث والتقنيات _التخنيون, الدكتور سليم بلان _مستشفى رمبام ومسشفى الناصرة,الدكتور فادي اطرش مستشفى اوغيستا القدس ,والدكتور سليمان زعرورة المستشفى الفرنسي الناصرة




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