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دورة مميزة في الجماهيري العربي الرملة نتعلم الالكترونيات ونتقوى باللغة العربية



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 قالت الناطقة الإعلامية للمجتمع العربي  في شركة المراكز الجماهيرية  الكاتبة الصحفية رانية مرجية  لأن طلابنا  لهم  مكانة خاصة ومميزة  في قلوبنا  فكر مدير المركز الجماهيري العربي  المربي ميخائيل فانوس على مدار اشهر  في إقامة  دورة ممتعة  ذو جودة  عالية وفي الوقت  ذاته منحهم  فرصة لاستعمال اللغة العبرية   والتمكن بها قمنا باختيار مرشد من المجتمع العبري  ليتولى المهمة  يتعلم   في الدورة  12 طالب  من المرحلة  الابتدائية  وأضافت  الناطقة الإعلامية  للمجتمع  العربي  الكاتبة الصحفية رانية مرجية 


 لأننا نعتز  ونفتخر بلغتنا العربية  الضاد   افتتحنا دورة فرسان اللغة العربية مع المربية  والمعلمة  القديرة  ريهام أبو سبلان   فليس سرا على احد ان  يهمنا جدا  في الجماهيري العربي الرملة  المحافظة على لغتنا وهويتنا وتراثنا من الضياع  




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