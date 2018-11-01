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بعد تدخل توما- سليمان: تغيير موعد امتحان الترخيص لطلاب التصميم المعماري



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توجهت النائبة عايدة توما- سليمان لوزير الرفاهية والخدمات الاجتماعية، حاييم كاتس، بطلب تغيير موعد امتحان الترخيص لطلاب التصميم المعماري وذلك لتزامنه مع امسية ليلة رأس السنه وفترة اعياد الميلاد .

 
وجاء هذا الطلب بعد أن توجه عدد كبير من الطلاب لمكتب النائبة توما- سليمان مطالبين بتغيير موعد الامتحان الذي يقع في تواريخ احتفالية تخص قسم كبير من الطلاب المتقدمين اليه.
 
وقالت توما- سليمان:" على الوزارات أن تأخذ بعين الاعتبار الطلاب من جميع الطوائف، وأن تتعامل مع الجميع بصورة متساوية. وأضافت:" تاريخ الامتحان هو يوم يحتفل به قسم كبير من المواطنين العرب في اسرائيل بشكل عام، وأبناء الطائفة المسيحية بشكل خاص. تعيين امتحان بهذا التاريخ هي عملية اقصاء وتجاهل لقسم كبير من المتقدمين اليه وتعبير عن سياسة تمييزيه ".
 
واعلمت مديرة قسم التراخيص في الوزارة ان الوزارة اخذت الاعتراض على موعد الامتحان بعين الاعتبار وعليه تمت  الموافقة على تغيير تاريخ الامتحان، وتعيين موعد آخر سيتم الاعلان عنه في الايام القادمة بحيث يلائم جميع الطلاب المتقدمين للامتحان.
 
كما شددت توما- سليمان على اهمية هذا الامتحان بالنسبة لطلاب التصميم المعماري، خصوصًا أن بإمكانهم التقدم اليه فقط لمرة واحدة في السنة مؤكدة انها تقدر عاليا تجاوب الوزارة مع مطلبها وتتمنى لجميع طلابنا النجاح والتوفيق.
بعد تدخل توما- سليمان: تغيير موعد امتحان الترخيص لطلاب التصميم المعماري




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