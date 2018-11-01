تسرّب, غاز, يتسبب, بانفجار, واندلاع, حريق, داخل, مبنى, في, نهاريا,

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لقي شاب 30 عاما مصرعه اليوم الجمعة بحادث طرق مروّع وقع قرب اللقية في النقب ، وكذلك...
يعقد في شفاعمرو في هذه الاثناء مؤتمر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة...
نظم مجلس طرعان المحلي، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية على خلفية تصعيد أعمال العنف ...
جاء في بيان صادر اليوم الجمعة عن زيدان كعبية رئيس مجلس الكعبية طباش حجاجرة ورئيس...
كشفت الشرطة والنيابة العامة في الخليل، صباح اليوم الجمعة، ملابسات مقتل مواطنة (21...
أعلن مسؤول أمريكي اليوم الجمعة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع...
رفعت عند منتصف الليلة الماضية اسعار الوقود في البلاد بثماني اغورات . ويبلغ...
يعقد في شفاعمرو عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم مؤتمر الجبهة الديمقراطية...
قتل فجر اليوم شاب عشريني وأصيب اخر يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما بجروح خطيرة من...
مصابنا جلل وكبير بفقدان ابنتنا آية هذا ما قاله سعيد مصاروة والد المرحومة آية...