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تسرّب غاز يتسبب بانفجار واندلاع حريق داخل مبنى في نهاريا



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي-عملت 4 طواقم إطفاء وانقاذ، عصر اليوم الخميس، على اخماد حريق شبّ داخل شقة سكنية في بناية مكوّنة من 3 طوابق بمدينة نهاريا. ومع وصول الطواقم إلى المكان، تبيّن أنّ الحديث يدور عن حريق شبّ بسبب تسرّب غاز من اسطوانة غاز كانت داخل المبنى وتسببت بانفجار وبالتالي اندلاع حريق.


يذكر أنّ الحريق شبّ بداية في حمام الشقة، وقد تمكن رجال الاطفاء من اخماد النيران واخراج الدخان من المبنى، ولم يُبلغ عن إصابات.




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