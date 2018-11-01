تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-01 13:39:40 انطلاق مجلس الجبهة لانتخاب مرشحيها للكنيست ال 21 |  2019-02-01 13:31:33 هنية: لقاؤنا مع ميلادينوف والوفد المصري "غير مسبوق" |  2019-02-01 13:22:30 وقفة احتجاجية ورفع شعارات في طرعان رفضا للعنف |  2019-02-01 11:28:44 رقم قياسي لأمراض القلب والأوعية الدموية في أميركا |  2019-02-01 11:25:49 اجتماع يضم هنية وميلادينوف والوفد الأمني المصري |  2019-02-01 11:11:34 زيدان كعبية : المشتركة والاحزاب العربية تتجاهلنا بعدم تخصيص مقعد للمجتمع البدوي بالشمال |  2019-02-01 10:48:15 مقتل فتاة طعناً في الخليل والشرطة تكشف الملابسات |  2019-02-01 10:43:15 رسميا- وقف مساعدات USAID لغزة والضفة |  2019-02-01 10:29:31 الشيخ صفوت فريج:نعمل على ان تكون قائمة واحدة لكن اذا لم يكن هناك قائمة واحدة قد يكون ثلاثة قوائم. |  2019-02-01 10:26:39 ياباني يبيع اليورانيوم عبر الإنترنت ! |  2019-02-01 10:20:56 الاحترار العالمي يهدد أطفال المستقبل بعيوب خلقية قاتلة |  2019-02-01 10:19:57 بنزيما يدخل قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد |  2019-02-01 10:18:01 أول سيدة تشغل منصب وزيرة الداخلية في العالم العربي |  2019-02-01 09:31:27 رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر |  2019-02-01 09:20:02 اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21 |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مندوبو بنك مركنتيل يشاركون في حفل توزيع حواسيب في عكّا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في إطار فعّالياته ونشاطاته لصالح المجتمع، يتعاون بنك مركنتيل مع جمعية "حاسوب لكل ولد" للسنة العاشرة على التوالي، وذلك بهدف منح كل ولد مهارات إستعمال الحاسوب والدخول إلى مجمّعات المعلومات عبر الإنترنت، حتى يتمكّنوا من الإسهام في تطوّر الفكر الإبداعي والنمو لدى الأولاد. يسعى هذا المشروع لتقليص الفجوات في التربية وذلك عبر منح الأولاد أجهزة حاسوب وربطها بالإنترنت وإرشادات حول استخدام البرامج المختلفة. 


وأقيم مؤخرًا حفل توزيع حواسيب في مدينة عكّا، تواجد به 87 ولدًا من سكّان المدينة وأهاليهم. حضر الحفل، الذي أقيم في كونسربتوريوم في عكّا، كل من عضو الكنيست يارون مزوز – نائب وزير حماية البيئة، السيد شمعون لانكري- رئيس بلدية عكّا، والسيّدة أورلي تامير- المديرة العامة للمشروع. ومثّل البنك في الحفل السّيد رامي جبران- مدير قسم الحسابات الخصوصية في بنك مركنتيل. 

وعبّر المتحدّثون بالحفل عن شكرهم للبنك على التعاون الطويل في المشروع، وأعربوا عن تقديرهم للإلتزام العميق الذي يبديه البنك نحو المجتمع. 

وفي نهاية الحفل ألقى رامي جبران كلمته بإسم البنك قائلًا: "أنا سعيد بتواجدي هنا لأمثّل البنك في حفل توزيع "حاسوب لكل ولد" في عكّا. يستثمر بنك مركنتيل الكثير في النشاطات الإجتماعية، وبالأخص في مجالي التربية والتعليم. تعاوننا مع جمعية "حاسوب لكل ولد" يُعبّر عن أهداف البنك في المجال الاجتماعي. بنك مركنتيل يعتبر مُساهمته في التعليم رافعة لدعم جيل المستقبل والنهوض به، ويعتزّ بأن يكون جزءًا من هذا المشروع الرائع الذي يوفّر الإمكانيات للاستثمار في جيل المستقبل. سيتم تقديم حاسوب وبرامج لكل ولد، وهذا بعد أن يحصل على الإرشادات اللازمة لاستخدام الحاسوب والبرامج المختلفة. من الجدير ذكره أن الاحتفال اليوم هو احتفال مزدوج، حيث أن البنك يحتفل بمرور 100 سنة على تأسيسه، ما يعني أننا من البنوك الأولى في إسرائيل. كما أننا نحتفل بمرور عشر سنوات على شراكتنا في مشروع "حاسوب لكل ولد". بفضل هذا المشروع تمكّن آلاف الأطفال وأهاليهم من الحصول على حواسيب في البلاد. هذا المشروع ضروري وهام جدًا في عصرنا التكنولوجي المتقدّم. لقد إلتقيت اليوم بمجموعة أولاد رائعة، لديهم القدرات والطاقات للتقدم والنجاح، لهذا يسعدني أن يكون بنك مركنتيل جزءًا من مشروع مبارك كهذا. وأخيرًا، أتمنى لكل واحد وواحدة منكم دوام النجاح والعطاء". 
مندوبو بنك مركنتيل يشاركون في حفل توزيع حواسيب في عكّا




كلمات متعلقة

مندوبو, بنك, مركنتيل, يشاركون, في, حفل, توزيع, حواسيب, في, عكّا,

تابعونــا

بنك هبوعليم فرع ام الفحم ينظم لقاء لاطباء المدينة بنك هبوعليم فرع ام الفحم ينظم لقاء لاطباء المدينة 2019-01-31 | 10:14:23

نظم بنك هبوعليم فرع ام الفحم لقاءا في قاعة الانيس، شارك بِه العشرات من الاطباء في...

من ستكون العائلة التي تُنهي السباق أولى؟ من ستكون العائلة التي تُنهي السباق أولى؟ 2019-01-30 | 13:09:56

بمناسبة يوم العائلة، ينظم تجمع التسوّق واللهو "مول هحوف فيلدج" (قرية قبالة الشاطئ)...

جامـﭗ تطلق إصدارًا مميزًا بطعمتين بمظهر صافٍ ومنعش جامـﭗ تطلق إصدارًا مميزًا بطعمتين بمظهر صافٍ ومنعش 2019-01-28 | 17:42:23

تستمر ماركة جامـﭗ في المفاجآت والتجدّد، في أعقاب النجاح بين جمهور المستهلكين،...

بريجات تتجدد وتقدم مذاقاً جديداً من مجموعة البيارة "ليمون لايم"‎ بريجات تتجدد وتقدم مذاقاً جديداً من مجموعة البيارة "ليمون لايم"‎ 2019-01-24 | 14:51:16

بريجات الشركة المتخصصة في انتاج العصائر على اساس الفواكه الطبيعية ذات الجودة...

شفاعمرو: مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم شفاعمرو: مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم 2019-01-24 | 12:18:27

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتب "اقرأ تنجح " في مدينة شفاعمرو، والذي يهدف الى...

أصحاب المصالح في مزراحي طفحوت يحظون بتخفيضات كبيرة أصحاب المصالح في مزراحي طفحوت يحظون بتخفيضات كبيرة 2019-01-24 | 11:32:11

يتمتع أعضاء نادي زبائن مزراحي طفحوت للمصالح بامتيازات نادي "هكرتيس" للزبائن...

المئات يشاركون في فعالية "اقرأتنجح" لبنك هبوعليم في الناصرة المئات يشاركون في فعالية "اقرأتنجح" لبنك هبوعليم في الناصرة 2019-01-24 | 10:47:31

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرضالكتب "اقرأ تنجح " في قاعة ابنسينا في مدينة الناصرة ،...

نجاح منقطع النظير لمؤتمر الاعمال الأول لبنك هبوعليم في طمرة نجاح منقطع النظير لمؤتمر الاعمال الأول لبنك هبوعليم في طمرة 2019-01-22 | 09:49:31

شارك العشرات من رجال الاعمال وأصحاب المصالح مساء الاحد في مؤتمر الاعمال الأول...

امتياز ساخن بطعم بيتزا هات لزبائن مزراحي طفحوت!.... بيتزا هات عائلية بـ 20 ش.ج فقط امتياز ساخن بطعم بيتزا هات لزبائن مزراحي طفحوت!.... بيتزا هات عائلية بـ 20 ش.ج فقط 2019-01-21 | 11:54:08

يتمتع زبائن مزراحي طفحوت أعضاء نادي "هكرتيس"، بطاقة الائتمان الخاصة بالبنك-...

الهدف: بشرة جميلة, موحدة, نضرة ايضاً في سن 50! الهدف: بشرة جميلة, موحدة, نضرة ايضاً في سن 50! 2019-01-20 | 10:51:55

الهدف: بشرة جميلة, موحدة, نضرة ايضاً في سن 50! Loreal Paris تطرح مجدداً مجموعة عناية الوجه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طالبات حراء عرابه يتظاهرن احتجاجا على حظر مؤسستهنالمدرسة الثانوية شفاعمرو البلدية تخريج تحتفل فوج جديد طلابها اجواء مدينة احتفالية امين عمر دراوشة الناصرة تحقيق امر نشر حظر منع تفاصيل التحقيق طالب جامعي معلم بديل تخابر تل السبع الجهاد الاسلامي النقب تخابر نشطاء اعتقال الاردن شاب مظاهرة ام الفحم الحركة الاسلامية الجناح الشمالي العشرات الشبان بندورة اسعار قرنبيط سوق عرابة الشعبي ارتفاعا انخفاضا كيلو اصابة حرجة شاب يافة الناصرة تعرض لاطلاق نار مصرع رجل صلاح حمودهطفل ولد فتى كفر قرع اصابة متوسطة الرأس نقله للمستشفى اشعاف شرطة مشاحنات اجواء مشحونة جلسة بلدية الناصرة مركز الومي المسن المينة علي سلامد بشارة بشارات الناصرة مستشفى الانجليزي حالات جفاف شرب ماء تعرض للشمس اصابات مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة جريمة قتل نهاريا فيديو يوثق الحادث قتل اطلاق نار الشرطة عالم اجرام عنفاصابة شاب قلنسوة اطلاق نار حادث تحقيق شرطة اسعاف مستشفى MRI جهاز الناصرة المنطقة مستشفى العائلة المقدسة أول المنطقة جت المثلث احمد وتد سامي نصر عدنان ابو فول ضحايا تشييع جثمان جنازة قرية حادث طرق مروع قرب جلجولية شارع 6
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com