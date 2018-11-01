مندوبو, بنك, مركنتيل, يشاركون, في, حفل, توزيع, حواسيب, في, عكّا,

في إطار فعّالياته ونشاطاته لصالح المجتمع، يتعاون بنك مركنتيل مع جمعية "حاسوب لكل ولد" للسنة العاشرة على التوالي، وذلك بهدف منح كل ولد مهارات إستعمال الحاسوب والدخول إلى مجمّعات المعلومات عبر الإنترنت، حتى يتمكّنوا من الإسهام في تطوّر الفكر الإبداعي والنمو لدى الأولاد. يسعى هذا المشروع لتقليص الفجوات في التربية وذلك عبر منح الأولاد أجهزة حاسوب وربطها بالإنترنت وإرشادات حول استخدام البرامج المختلفة.

وأقيم مؤخرًا حفل توزيع حواسيب في مدينة عكّا، تواجد به 87 ولدًا من سكّان المدينة وأهاليهم. حضر الحفل، الذي أقيم في كونسربتوريوم في عكّا، كل من عضو الكنيست يارون مزوز – نائب وزير حماية البيئة، السيد شمعون لانكري- رئيس بلدية عكّا، والسيّدة أورلي تامير- المديرة العامة للمشروع. ومثّل البنك في الحفل السّيد رامي جبران- مدير قسم الحسابات الخصوصية في بنك مركنتيل.وعبّر المتحدّثون بالحفل عن شكرهم للبنك على التعاون الطويل في المشروع، وأعربوا عن تقديرهم للإلتزام العميق الذي يبديه البنك نحو المجتمع.وفي نهاية الحفل ألقى رامي جبران كلمته بإسم البنك قائلًا: "أنا سعيد بتواجدي هنا لأمثّل البنك في حفل توزيع "حاسوب لكل ولد" في عكّا. يستثمر بنك مركنتيل الكثير في النشاطات الإجتماعية، وبالأخص في مجالي التربية والتعليم. تعاوننا مع جمعية "حاسوب لكل ولد" يُعبّر عن أهداف البنك في المجال الاجتماعي. بنك مركنتيل يعتبر مُساهمته في التعليم رافعة لدعم جيل المستقبل والنهوض به، ويعتزّ بأن يكون جزءًا من هذا المشروع الرائع الذي يوفّر الإمكانيات للاستثمار في جيل المستقبل. سيتم تقديم حاسوب وبرامج لكل ولد، وهذا بعد أن يحصل على الإرشادات اللازمة لاستخدام الحاسوب والبرامج المختلفة. من الجدير ذكره أن الاحتفال اليوم هو احتفال مزدوج، حيث أن البنك يحتفل بمرور 100 سنة على تأسيسه، ما يعني أننا من البنوك الأولى في إسرائيل. كما أننا نحتفل بمرور عشر سنوات على شراكتنا في مشروع "حاسوب لكل ولد". بفضل هذا المشروع تمكّن آلاف الأطفال وأهاليهم من الحصول على حواسيب في البلاد. هذا المشروع ضروري وهام جدًا في عصرنا التكنولوجي المتقدّم. لقد إلتقيت اليوم بمجموعة أولاد رائعة، لديهم القدرات والطاقات للتقدم والنجاح، لهذا يسعدني أن يكون بنك مركنتيل جزءًا من مشروع مبارك كهذا. وأخيرًا، أتمنى لكل واحد وواحدة منكم دوام النجاح والعطاء".