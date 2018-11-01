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اصابة 4 اطفال من منطقة الجليل ونقلهم للمستشفى جراء تناولتهم فاكهة سامة في ساحة الحضانة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب  4 اطفال تتراوح اعمارهم بين 4- 5  سنوات من منطقة الجليل الاعلى اليوم الخميس بحالة تسمم خفيفة جراء تناولهم ثمار (סולונום שעיר) (في الصورة)  في ساحة الحضانة التي يتعلنون فيها .


حيث انتبهت المعلمة لتناولهم الثمار فصورت الثمرة وارسلتها لزوجها وهو مهندس زراعي مؤكدا لها انها سامة وقد تشكل خطرا على حياة من يأكلها .


وعلى الفور توجهت المعلمة الى مستشفى زيف في صفد مع الأطفال . .




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