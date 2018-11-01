اصابة, 4, اطفال, من, منطقة, الجليل, ونقلهم, للمستشفى, جراء, تناولتهم, فاكهة, سامة, في, ساحة, الحضانة,

اصيب 4 اطفال تتراوح اعمارهم بين 4- 5 سنوات من منطقة الجليل الاعلى اليوم الخميس بحالة تسمم خفيفة جراء تناولهم ثمار (סולונום שעיר) (في الصورة) في ساحة الحضانة التي يتعلنون فيها .

حيث انتبهت المعلمة لتناولهم الثمار فصورت الثمرة وارسلتها لزوجها وهو مهندس زراعي مؤكدا لها انها سامة وقد تشكل خطرا على حياة من يأكلها .وعلى الفور توجهت المعلمة الى مستشفى زيف في صفد مع الأطفال . .