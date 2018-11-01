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دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين على طريقة أنجلينا جولي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خطفت الفنانة اللبنانية ​دومينيك حوراني​ الأنظار بالصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، من أجواء احتفالها بـ"الهالوين".



الإطلالة بدت مقتبسة من فيلم الأكشن والمُغامرات Maleficent، والذي قامت ببطولته الممثلة العالمية أنجيلينا جولي، حيث ظهرت حوراني بـ"لوك" جولي في العمل.


حوراني علقت على الصورة :"When I removed all the masks just to make you happy ... بعد أن نزعت كل الأقنعة لإسعادك ، ندمت #happy_halloween".


الصور لاقت اهتمام متابعي حوراني والذين انهالوا عليها بعلامات الإعجاب، كما انتشرت الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين محبي حوراني.




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