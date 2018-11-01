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داني الفيس يقترب من العودة للمستطيل الاخضر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





عاد البرازيلي الدولي داني الفيس الى ​تدريبات​ فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما غاب لفترة طويلة بسبب اصابة خطيرة في الركبة المت به قبل مونديال روسيا 2018 .


وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ألفيس تدرب مع بقية زملائه بشكل طبيعي . 
 
وذكرت صحيفة ​ليكيب​ أن لاعب ​برشلونة​ و​يوفنتوس السابق​ البالغ من العمر 35 عاماً بدأ خوض تدريبات خفيفة في وقت سابق هذا الشهر، لكن مسؤولي النادي لم يحددوا تاريخاً لعودته للعب مع الفريق الأول.


وانضم ألفيس إلى باريس سان جيرمان في تموز 2017 في انتقال مجاني من يوفنتوس الايطالي.




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