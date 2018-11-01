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أحدث هواتف آبل ينجح في اختبارات المتانة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعرضت قناة "everythingApplepro" الشهيرة على يوتيوب شريط فيديو يظهر اختبارات مميزة لصلابة هاتف "XR" الأحدث من آبل.



ويظهر في الفيديو كيف قام الخبير برمي الهاتف من على ارتفاعات مختلفة، نصف متر، ومتر وأكثر من متر، ولم تنكسر واجهة الهاتف، لكنها تعرضت للشقوق عندما رمي من ارتفاع مترين ونصف تقريبا، فضلا عن أن الهاتف أظهر متانة وصلابة كتلك التي أظهرتها هواتف "آيفون-8" التي طرحت العام الفائت.

أما قناة "JerryRigEverything" على يوتيوب، فقد عرضت بدورها فيدو قام فيها خبراؤها باختبار قدرة "XR" على مقاومة الخدوش والحرارة، حيث أظهر هذا الهاتف قدرة ممتازة على مقاومة الخدوش، وشاشته عادت لتعمل بشكل طبيعي بعد تعريضها لنيران ولاعة، وهيكله لم ينحن أو ينكسر عندما ضغط عليه باليد من المنتصف.




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