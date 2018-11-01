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روسيا تبدي رغبتها في استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن روسيا أبدت رغبتها في استضافة نهائي التشامبيونز ليغ عام 2021، على ملعب سانت بطرسبورغ الذي احتضن مجموعة من المباريات في مونديال 2018.



وأشار موقع "اليويفا" إلى أن التعبير عن الرغبة لا يعد طلبا رسميا، بل يجب تقديم المقترحات الرسمية مع الطلب من قبل البلد الذي يريد استضافة نهائي بطولة الأندية الأغلى في أوروبا، قبل 15 فبراير 2019.


وأعربت ألمانيا بدورها عن رغبتها في تنظيم نهائي التشامبيونز ليغ لعام 2021، وتقترح إقامة المباراة في ميونيخ، معقل الفريق البافاري بايرن ميونيخ.


وستختار اللجنة التنفيذية للـ"اليويفا"، المدينة المستضيفة للمباراة النهائية، خلال الاجتماع الذي ستعقده في مايو أو يونيو المقبلين.


تجدر الإشارة إلى أن مدينة سانت بطرسبورغ من بين المدن الـ12 التي ستحتضن مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 2020.




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