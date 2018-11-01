تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 17:39:13 اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم |  2019-01-01 17:29:44 مهمة تعاقدية تنتظر ريال مدريد في 2019 |  2019-01-01 17:27:58 رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية |  2019-01-01 17:23:55 شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 |  2019-01-01 17:22:27 الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ |  2019-01-01 15:49:50 الطفلة مينا حسن من المشهد اول مولودة في البلاد عام 2019 في مستشفى الناصرة الانجليزي |  2019-01-01 11:51:30 التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ |  2019-01-01 11:42:12 آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني |  2019-01-01 10:52:07 مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر |  2019-01-01 10:37:51 الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل |  2019-01-01 10:29:27 عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة |  2019-01-01 10:08:46 ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة |  2019-01-01 10:01:35 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 |  2019-01-01 10:00:32 قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي |  2019-01-01 09:12:02 صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بمبادرة جبارين: لجنة الوزراء تبحث مقترح قانون للتمثيل الملائم للعرب في الشركات العامة‎



  |     |   اضافة تعليق




تبحث اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد القريب موقفها من مقترح القانون الّذي تقدم به النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، والّذي ينص على إلزام الشركات الحكومية والشركات العامة بضمان التمثيل الملائم للعرب بين موظفيها والعاملين فيها.
 
وقد تبيَّن من معطيات حصل عليها جبارين بعد استجوابه الى وزير المالية، أنّ نسبة الموظّفين العرب في الشركات الحكومية اقل بكثير من نسبتهم العامة بين المواطنين في البلاد. فبحسب المعطيات، فإنَّ حوالي 2‎%‎ فقط من مُجمل موظّفي الشركات الحكومية هم من المواطنين العرب (الحديث عن 1187 موظف عربي فقط من بين 52,491 موظف في الشركات الحكومية).
 
وعلى سبيل المثال، يُشكِّل الموظفون العرب في شركة الكهرباء حوالي 1.3% من النسبة العامة للموظفين، وفي شركة المياه (مكوروت) 1.2%، وفي ميناء حيفا أقل من 1.9%، كما ان نسبة الموظفين العرب في شركة قطار اسرائيل 2.2%، وفي بريد اسرائيل لا تتعدّى ال 4.2% وفي شركة عميدار 1.9% فقط.
 
وكان جبارين قد طالب في استجوابه للوزير أن تضع الوزارة خطة واضحة وشاملة لضمان تمثيل ملائم للموظفين العرب في الشركات الحكومية يتناسب مع نسبتهم العامة في المجتمع، مما سيضمن توفير آلاف الوظائف الجديدة للعاملين والأكاديميين العرب الذين هم بحاجة ملحّة لهذه الوظائف. كما وطالب جبارين باستيعاب موظفين عرب في الوظائف الكبيرة أيضًا، كمديرين عامين، محاسبين ومستشارين قانونيين.
 
وقال النائب جبارين عشيّة النقاش في اللجنة الوزارية: "قانون الشركات الحكومية ينص على التمثيل الملائم للنساء وكذلك للمواطنين اليهود الاثيوبيين، لكنه يتجاهل المواطنين العرب رغم عدم تمثيلهم في الشركات الحكومية. لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم، خاصةً وأنّ المعطيات تثبت ان اعتبارات تعيين أعضاء مجالس ادارات هذه الشركات وتشغيل الموظفين فيها غير موضوعية وغير مهنية".
 
وأضاف جبارين: "نحن نلمس تمييزًا واضحًا ضد العرب في تشغيل العاملين في الشركات الحكومية والشركات العامة، وهي شركات لها تأثير على حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر في عدة مجالات حيويّة. مقترح القانون يهدف الى الزام هذه الشركات بتشغيل المواطنين العرب وفتح ابواب العمل امامهم، الأمر الذي من شأنه أيضًا المساهمة برفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لدى مجتمعنا العربي".

هذا وفي حال قررت اللجنة الوزارية للتشريع الموافقة على مشروع القانون، سيتم التصويت عليه خلال الأسبوع القادم في الهيئة العامة للكنيست.




كلمات متعلقة

بمبادرة, جبارين:, لجنة, الوزراء, تبحث, مقترح, قانون, للتمثيل, الملائم, للعرب, في, الشركات, العامة‎,

تابعونــا

اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم 2019-01-01 | 17:39:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة شرعت بالتحقيق...

رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية 2019-01-01 | 17:27:58

رئيسة محكمة العدل العليا استر حايوت تصدر قرار بتوسيع تركيبة البت في الالتماس الذي...

شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 2019-01-01 | 17:23:55

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار جهود شرطة...

الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ 2019-01-01 | 17:22:27

في أعقاب المصادقة على بنود القانون المتعلقة بسقايل البناء قبل قليل في لجنة العمل...

الطفلة مينا حسن من المشهد اول مولودة في البلاد عام 2019 في مستشفى الناصرة الانجليزي الطفلة مينا حسن من المشهد اول مولودة في البلاد عام 2019 في مستشفى الناصرة الانجليزي 2019-01-01 | 15:49:50

شهدت مستشفيات الناصرة في اليوم الاول من العام الجديد 2019 ولادة 7 مواليد حتى الآن ,...

التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ 2019-01-01 | 11:51:30

نشرت مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد مع نهاية العام تقريرها السنوي الذي يلخص حالات...

آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني 2019-01-01 | 11:42:12

في خطوة لافتة هزت المعارضة أعلن رئيس المعسكر الصهيوني افي غاباي عن فك الشراكة مع...

مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر 2019-01-01 | 10:52:07

تم فجر اليوم 1-1-2019 تخفيض أسعار الوقود بثماني عشرة (0.18) اغورة لليتر الواحد. وبلغ...

الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل 2019-01-01 | 10:37:51

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على...

عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة 2019-01-01 | 10:29:27

أعلن عضو الكنيست دوف حنين من الجبهة الحزب الشيوعي والقائمة المشتركة صباح اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تمديد اعتقال سائق الشاحنة الحادث الدامي قرب الفريديس مصرع تحت تأثر المخدرات يافا اولجا اينجي نعيم طفلة سكان حيفا البنك العربي لئومي دمج اتفاق اللجنة القطرية موظفي الاسرائيلي مصرع شابين جلجولية مفرق حورشيم شارع 6 سيارة شاحنة مستشفى فاجعة طرق احمد وتد ناصر ابو الفول مروع هدم بيت عمر ياسين طمرة استنكار مظاهرة دائرة مكاتب اراضي اسرائيل الناصرة اسراء عابد الناصرة طعن العفولة تمديد اعتقال سكين الطعن حارس امن القطار الخفيف القدس الفتى القاصر مخشير جهاز التحكم عن بعد انصهر نتيجة الحر الشديد مواطن من قرية طرعان زوج احذرية ماركات مزيفة كفر مندا اعتقال الشرطة مداهمة ضبط 600 دولار مزيفة المركز حولون الشرطة اوراق مداهمة بيت ذكرى الجلاء الجولان المحتل السوري المستعمر الفرنسي مجدل شمس باشا الاطرش ساحة اعلام سوريا موسم الفريكة البطوف سهل اكتفاء مونه بيتيه تجارة بيع مزارعون مزارعين حبوب نار سحر شعوذة ممارسات جنسية فتيات شيخ القدس اعتقال لائحة اتهام تصريح مدعي معليا اضاءة شجرة الميلاد عيد قرية تحتفل احتفال حريق اطفاء قرية ابطن سيارات قديمة اندلاع النار اخماد تحقيق اضرار جسيمة دون اصاباتعماد أبو شرخ دعاء اللد مصرع الام امام اولادها اطلاق نار ابنها يهذي باسمها
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com