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شاكيرا تفاجئ متابعيها بفيديو وهي تأكل عقرباً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأت النجمة ​شاكيرا​ متابعيها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، بنشرها مقطع فيديو لها تظهر فيه تحمل كوباً وفيه عقرب، وقد أوحت بأنّها تشرب منه.



وتواصل شاكيرا جولتها الغنائية العالمية، التي تحمل عنوان El Dorado من بلد إلى آخر بنجاح. وقد التقت الجمهور في جمهورية تشيلي في غربي أميركا الجنوبية، حيث كان بانتظارها أكثر من 50 ألف شخص من مختلف الفئات العمرية لقضاء سهرة من العمر معها.


وتألقت شاكيرا خلال الحفل باستعراضات ضخمة قدّمتها على المسرح، فأشعلت الأجواء غناءً ورقصاً وشغلت الصحافة العالمية بإطلالتها الرائعة.




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