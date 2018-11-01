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الهستدروت تعلن الإضراب يوم الأربعاء تضامناً مع عمال البناء



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"انه لأمر مدهش اننا في عام 2018 وفي دولة اسرائيل ولا أحد يأبه، هنالك من يصحو كل يوم صباحا يترك عائلته ويذهب للعمل دون عودة. ان دولة اسرائيل العظمى ليس بإمكانها تخصيص 20 مليون شيكل لتطبيق الأمان في أماكن العمل ؟ انا اعلن بهذا انه اذا لم يتم التوصل لحل لهذه المشكلة حتى يوم الاربعاء فإننا سنقوم بإضراب شامل عن العمل في كافة المرافق الاقتصادية في البلاد. سيكون اضرابا صعبا لأننا لا نتهاون اذا ما كان الامر يتعلق بحياة العمال". هذا ما قاله ظهر اليوم رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن في اطار اجتماع طارئ عقد اليوم تحضيرا للإضراب العام احتجاجا على انعدام وسائل الأمان في اماكن العمل . وكان الاجتماع التحضيري الذي عقد في مقر الهستدروت ظهر اليوم في تل ابيب قد حضره الآلاف من اعضاء الهستدروت اضافة الى ممثلي اللجان العمالية في البلاد ورؤساء الألوية الممثلين في الهستدروت واعضاء ادارة الهستدروت والموظفين كافة. 


وقال رئيس الهستدروت نيسانكورن في كلمته: "منذ شهرين حذرتُ من الإضراب ، لكن الجميع يلقي بالمسؤولية على الآخر. فكما أنه لا يوجد امان في العمل في فرع البناء ، كذلك يوجد عنف في جهاز الصحة ، ولذلك يتم التعرض للممرضات وقتلهن احيانا ، وبالتالي فإن سائقو وسائل النقل العام يتعرضون للعنف ايضا. هل نريد أن تكون المباني التي نعيش فيها والطرق التي نسافر فيها دموية؟ إننا لا نتحدث عن 40 شخصاً ماتوا بحوادث كان بالامكان منعها، الا اننا نتحدث ايضا عن  200 شخصا آخرا أصيبوا بجروح خطيرة ".


وقال نيسانكورن: "إننا نتطلع إلى الحكومة وأرباب العمل ولا تفهم" ، إذا كنت صاحب العمل الذي يكسب من هؤلاء الناس ، فعليك أن تعتني بهم ، وان تضمن لهم أن يحصلوا على راتب لائق ، ومخصصات تقاعد لائقة  وان يتمتعوا بالصحة والسلامة". واضاف قائلا:" ان السقالات في البلاد عبارة عن الواح خشبية. اضف الى ذلك افتقاد أي عملية تأهيل للعمل في فرع البناء. بالأمس ليس بالبعيد قتل احد طلاب الطب، كان شابا موهوبا لكنه لم يخضع لأي عملية تأهيل للعمل في فرع البناء.  يجب الالتزام بضرورة توفير الحبل الواقي. هل رأينا مرة واحدة احد العمال يعمل في فرع البناء ويرتدي الحبل الواقي من السقوط؟ لماذا يجب على عمال الرافعات ان يتوسلوا لكي يحصلوا على وسائل الامان في العمل؟  ولماذا ينعدم البند المتعلق بجودة العمل في المناقصات التي ينشرها المحاسب العام ، هل المال هو الذي يحسم أي مناقصة ؟  ان كل هذا يمكن منعه بسهولة".



وقال نيسانكورن ايضا: "جلست البارحة مع ممثلي الحكومة وناقشت مسألة مفتشي ومراقبي اماكن العمل -  نحن نتحدث عن ميزانية 20 مليون شيكل. كل جهة تطلب من الاخرى توفير الميزانية ألا تستطيع دولة إسرائيل تخصيص 20 مليون شيكل للسلامة في اماكن العمل؟ فكروا كم من الأموال ستوفر هذه الخطوة  - بدل المليارات التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني للمصابين والمتوفين وابناء عائلاتهم.


واردف قائلا :"إذا لم يكن هناك حل لهذه القضية مع حلول يوم الأربعاء القادم ، سنضرب إضرابا عاما في كافة المرافق الاقتصادية ، وسيكون هذا الاضراب قاسيا ، لأننا لا نتهاون في القضايا المتعلقة بحياة الانسان ، ويجب أن يعلم كل واحد منا أنه سيُضرب من أجل إنقاذ الأرواح. سنقوم بالإضراب الى ان يتم حل الموضوع أنا اناشد المسؤولين في الحكومة الذين تهمهم توفير الحلول المتعلقة بالقضايا الاجتماعية العمل من أجل حل هذا الامر. من خلال ميزانية صغيرة يمكن انقاذ ارواح البشر . نحن في الهستدروت ، لن نتهاون في هذه القضية ".


يذكر أنه منذ حوالي ثلاثة أسابيع وافقت مؤسسات الهستدروت على طلب نيسانكورن ووافقت على نزاع عمل شامل في المرافق الاقتصادية .في حين ان اعلان نزاع العمل سبقه  توجهات عديدة من قبل رئيس الهستدروت للحكومة وارباب الصناعة  من أجل العمل على التوصل لتفاهمات  في قضية الامان في اماكن العمل ضمن اتفاقية جماعية لكبح هذه الظاهرة . والآن  على ضوء انتهاء الفترة التي ينص عليها القانون ولم يتم تقديم اي اقتراح لتغيير الوضع من جانب صناع القرار وأرباب العمل ، فقد قررت الهستدروت البدء بإضراب شامل عن العمل.


ويأتي تحرك الهستدروت هذا في ظل المعطيات المقلقة التي تشير  أنه منذ بداية عام 2018 ، قُتل عشرات الأشخاص في حوادث مميتة مرتبطة بأماكن العمل ، وكان عدد الوفيات في إسرائيل نتيجة للحوادث في ورش البناء من أعلى المعدلات في جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية الـ  OECD. وتشمل قائمة متطلبات الهستدروت لتنظيم وضمان موضوع السلامة في العمل تطبيق المعيار الأوروبي المتعلق بسقالات البناء ليكون معيارا الزاميا، الالتزام بارتداء الأحزمة الواقية من السقوط ، تنظيم  فرع العمل في مجال الرافعات ، وإدخال ملحق للسلامة كملزم لمناقصات البناء الحكومية.


هذا وبالإضافة إلى نيسانكورن رئيس الهستدروت، تحدث ايضا في المؤتمر العديد من الشخصيات من الهستدروت ومن المختصين في قضايا العمل المنظم. 




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