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فيديو وصور- شبان يعيدون ترتيب ما تم تخريبه على دوار الشهداء في سخنين ويشكرون مازن غنايم على ما قدمه



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قامت مجموعة طيبة من ابناء وشبان مدينة سخنين الغيورين بزيارة اليوم الخميس , لبيت مازن غنايم وشكروه على ما قدمه لسخنين , وعلى موقفه عقب الانتخابا.



وبادرت مجموعة الشبان تلك ,  باعادة ترتيب ما تم تخريبه بمحيط دوار الشهداء .


من جهته شكر مازن غنايو الشبان  , وقال :" بكم نفتخر ولاجلكم قدمنا الغالي والنفيس".




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