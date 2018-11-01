فيديو, وصور-, شبان, يعيدون, ترتيب, ما, تم, تخريبه, على, دوار, الشهداء, في, سخنين, ويشكرون, مازن, غنايم, على, ما, قدمه,

قامت مجموعة طيبة من ابناء وشبان مدينة سخنين الغيورين بزيارة اليوم الخميس , لبيت مازن غنايم وشكروه على ما قدمه لسخنين , وعلى موقفه عقب الانتخابا.

وبادرت مجموعة الشبان تلك , باعادة ترتيب ما تم تخريبه بمحيط دوار الشهداء .من جهته شكر مازن غنايو الشبان , وقال :" بكم نفتخر ولاجلكم قدمنا الغالي والنفيس".