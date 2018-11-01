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صورة حديثة لأحلام من دون ماكياج.. فهل إختلف شكلها؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها ظهرت فيها لأول مرة بدون مساحيق تجميل.



وأوضحت أحلام في تعليقها على الصورة، أنها لم تستخدم أي فلاتر لتعديل الصورة، مشيرة إلى أنها استخدمت فقط كريمات لحماية البشرة ونضارة الوجه.


وتنشغل أحلام حالياً بتحضير ألبومها الجديد الذي يأخذ وقتها بالكامل، إلا أنها تطلّ من وقت الى آخر بتعليقات بسيطة تلقي فيها التحية على محبيها، وأعلنت انها ستكشف عن تفاصيله قريباً، كما وعدت محبيها بتقديم أغنيات مختلفة في الألبوم.




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