الكشف, عن, موقف, صلاح, من, موقعة, آرسنال,

كشف تقرير صحفي، عن موقف محمد صلاح، نجم ليفربول، من المشاركة مع فريقه في مباراة آرسنال، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "إيفننج ستاندرد" البريطانية، إن صلاح ظهر في مران الأمس وهو يرتدي جبيرة على يده اليمنى، أثناء تدريبات الريدز، مما أثار شكوكا حول لحاقه بمباراة آرسنال.وأكدت أنه رغم ذلك فإن اللاعب المصري سيكون جاهزًا للمشاركة في موقعة آرسنال، خاصة أنه أكمل تدريبات فريقه بصورة طبيعية حتى النهاية، يوم أمس الأربعاء.وما زال يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، ينتظر الوقوف على مدى تعافي الغيني نابي كيتا، والإنجليزي جوردان هندرسون، لمعرفة مدى إمكانية مشاركتهما أمام آرسنال.وغاب الثنائي عن مباراتي الفريق أمام النجم الأحمر بدوري الأبطال وكارديف سيتي بالدوري.ولم يتمكن كيتا وهندرسون حتى الآن من الانضمام لتدريبات الفريق، ومن المتوقع ألا يشاركا أمام آرسنال.ووفقا لذلك فإن البرازيلي فابينيو، سيحصل على فرصة المشاركة كأساسي مع الريدز