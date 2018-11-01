عليزا, بلوخ, تفوز, برئاسة, بلدية, بيت, شيميش,

فيما يعتبر منقلبا فازت عاليزا بلوخ برئاسة بلدية بيت شيمش بعد ان تغلبت على رئيس البلدية الحالي موشيه ابوتبول وهو من المتزمتين دينيا ( الحريديم ) بفارق 533 صوتا.

وقد اعلن عن فوز بلوخ فجر اليوم بعد فرز أصوات الجنود والمعاقين.وكان ابوطبول قد تولى رئاسة البلدية في هذه المدينة خلال السنوات العشر الماضية.