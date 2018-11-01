تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 12:08:28 مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل |  2018-12-20 12:04:52 سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع |  2018-12-20 11:05:02 المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم |  2018-12-20 10:41:31 اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود |  2018-12-20 10:39:57 خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا |  2018-12-20 10:35:47 مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان |  2018-12-20 10:29:31 ابداع طلاب البيولوجيا عتيد ام الفحم في عرض مشاريعهم |  2018-12-20 10:20:42 مظاهرة رفضا لهدم البيوت في بير هداج بالنقب |  2018-12-20 09:20:25 تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-20 09:29:06 الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على منع الإعلان ونشر أسماء مصابين في الشبكات الاجتماعية‎ |  2018-12-20 09:02:34 النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء |  2018-12-20 08:49:36 ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا |  2018-12-20 08:44:04 الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! |  2018-12-20 08:41:01 فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم |  2018-12-20 08:33:51 تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عليزا بلوخ تفوز برئاسة بلدية بيت شيميش



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



فيما يعتبر منقلبا فازت عاليزا بلوخ برئاسة بلدية بيت شيمش بعد ان تغلبت على رئيس البلدية الحالي موشيه ابوتبول وهو من المتزمتين دينيا ( الحريديم ) بفارق 533 صوتا.




 وقد اعلن عن فوز بلوخ فجر اليوم بعد فرز أصوات الجنود والمعاقين.


 وكان ابوطبول قد تولى رئاسة البلدية في هذه المدينة خلال السنوات العشر الماضية.




كلمات متعلقة

عليزا, بلوخ, تفوز, برئاسة, بلدية, بيت, شيميش,

تابعونــا

مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل 2018-12-20 | 12:08:28

اعلن اليوم الخميس انه ابتداء من يوم 1/1/2019 سيحظر التعامل بالمال النقدي (كاش) في...

سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع 2018-12-20 | 12:04:52

تم تنظيم يوم جماهيري خاص بالمسنين في بلدة كفرقرع، اليوم الخميس، احياءً لذكرى رجل...

المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم 2018-12-20 | 11:05:02

تنظر المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون الادارية في هذه الاثناء ...

اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود 2018-12-20 | 10:41:31

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس لائحة...

مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان 2018-12-20 | 10:35:47

بأجواء ميلادية بهيجة رسمت الفرحة على وجوه الأطفال، وبمشاركة رئيس مجلس طرعان...

مظاهرة رفضا لهدم البيوت في بير هداج بالنقب مظاهرة رفضا لهدم البيوت في بير هداج بالنقب 2018-12-20 | 10:20:42

شارك العشرات من اهالي بير هداج في النقب يتقدمهم اعضاء كنيست من القائمة المشتركة...

تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ 2018-12-20 | 09:20:25

تساقطت الثلوج ليلة امس وفجر اليوم الخميس على القسم العلوي لموقع جبل الشيخ...

الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على منع الإعلان ونشر أسماء مصابين في الشبكات الاجتماعية‎ الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على منع الإعلان ونشر أسماء مصابين في الشبكات الاجتماعية‎ 2018-12-20 | 09:29:06

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية (الأربعاء) على اقتراح قانون منع...

النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء 2018-12-20 | 09:02:34

أفادت بعض وسائل الإعلام الليلة أن النيابة العامة أوصت المستشار القانوني للحكومة...

تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس 2018-12-20 | 08:33:51

خط مستوطنون فجر اليوم الخميس شعارات عنصرية في بلدة بيت حنينا، شمال مدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة عالقون حادث طرق بين سيارتين قرب عكا مفرق جيلون الشرطة مروع سخنين بيتار القدس مواجهة نارية مباراة مرتقبة الليلة حراسة جمهور رضيع مصرع طفل امير طليع نعيم بدر حرفيش دهسا سيارة مدخل ساحة بيتثانوية مدرسة ابن رشد تخريج الفوج ال 41 طلابها اجواء احتفالية فيديو عضوه تناسلي مدير مدرسة منطقة حيفا الملمين فصل ربي مجموعة طعن شاب جندي يهودي اعتقال شاب فلسطيني مدينة تل ابيب شرطة سامي شيخ يوسف الطيبة شارع 444 حادث طرق مروع سيارة اسعاف شرطة مدينة كلية دار المعلمين حيفا تحتفل يوم الطالب مشاركة واسعة اجواء مميزة سطو مسلح مسدس عامل محطة وقود مجد الكروم سرقة مبلغ مال شرطة اعتقال مشتبه الموت للعرب جدار حائط فندق شعارات عنصرية ضد العرباتهام حسين رحال من الزرازير بقتل شقيقته رنين بضربها على رأسها بشاكوش واضرام النار فيها قرب كفر مندا مصرع فاتنة فؤاد علم الجش متأثرة بجراحها وفاة حادث طرق انفجار قرية حرفيش قرب بيت اصابة شخص الشرطة اسعاف اطفاء انقاذ اصابة خطيرة امرأة كفر مندا اعتقال مواجهات شرطة قاصرين مدخل القرية الصلح عكا محكمة اندلاع حريق مطعم بن غوريون اخلاء مسافرين اضرار دون اصابات مطار اسعاف اطفاء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com