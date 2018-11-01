3, اصابات, طفيفة, اثر, شجار, في, مدرسة, بعرعرة, النقب,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :" تلقى مركز الشرطة بلاغ حول شجار بين الطلاب في مدرسة أبو طلول في منطقة عرعرة النقب.

وأفادت قوات الشرطة التي وصلت إلى المكان أنها فضت الشجار ومن ثم بشارت التحقيق في هذه المرحلة لفحص ظروف الحادث.هذا وأحيل الى مشفى سوروكا 3 مصابين بإصابات طفيفة الى معتدلة ، كما وتم توقيف مشتبه به فأحيل الى التحقيق.