تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 10:52:07 مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر |  2019-01-01 10:37:51 الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل |  2019-01-01 10:29:27 عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة |  2019-01-01 10:08:46 ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة |  2019-01-01 10:01:35 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 |  2019-01-01 10:00:32 قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي |  2019-01-01 09:12:02 صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة |  2019-01-01 08:30:33 أبوظبي تدخل غينيس بلوحة بانورامية في رأس السنة |  2019-01-01 08:28:46 شبيه الأمير هاري يكسب 1270 دولارا في الساعة |  2019-01-01 08:24:22 مصرع الطفل ليث بسام ابو شلال 5 سنوات من سكان مخيم بلاطة شرق نابلس بطلق ناري طائش |  2019-01-01 08:22:24 إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات في مانشستر |  2019-01-01 08:21:19 القوات الأمريكية تبدأ انسحابها من سوريا |  2019-01-01 08:19:54 الطقس: اليوم الجو صافٍ وغداً أمطار في المساء |  2019-01-01 01:04:35 فيديو:الناصرة تستقبل العام الجديد بعرض العاب نارية |  2018-12-31 22:49:15 ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجوهرات PANDORA تقدم مجموعة شتاء 2018



  |     |   اضافة تعليق




تفتخر مجوهرات PANDORA بتقدم مجموعة شتاء 2018 - مجوهرات بتصميم من وحي احلام الشتاء والثلج، بالإضافة الى مجوهرات اليچانت مع لمسة اللؤلؤ الأبيض لطلة شتوية مثالية







 مجوهرات PANDORA  تطلق مجموعة شتاء 2018 - مجموعة بتصميم اليچانت مع نظرة جديدة على الشتاء المثلج مع عناصر دائرية وزركون يشبه الجليد التي تنعكس في مجموعتين من المجوهرات المليئة بالرقي. 

PURELY PANDORA

مجموعة تجمع بين الستايل العصري والكلاسي التي تتميّز بخرز الفضة الإسترليني واللؤلؤ الأبيض الذي يمنح لكل أمرأه شعور بالانسجام الطبيعي.جمال المجرّة

المجموعة تقدم فكرة الأحلام الشتوية في شكل مجوهرات بتصاميم ناعمة ابدية مثل شظايا الجليد في المجرّة والثلج اللامع في ضوء القمر لإعدادك لرحلة سحرية نحو 
النجوم.

احتفالات ال-90 لميكي -ميكي ماوس، الشخصية المفضلة لدينا يحتفل بعيد ميلاده ال-90! 

وبمناسبة الاحتفالات، تطلق مجوهرات PANDORA مجموعة أيقونية ومليئة بسحر ميكي، ميني وأصدقائهم. 



المزيد في مجموعة - PANDORA REFLEXIONS مجموعة من المجوهرات الجديدة من PANDORA تقدم أساور بمفهوم جديد ، وتصميم حديث بالإضافة الى  كليبسات التي تكمل الستايل.

المجموعة متوفرة في الفروع في 1/11 بالتوازي مع الاطلاق العالمي.


تتراوح الأسعار:أساور من: 285 ش.ج, تشارمز من: 119 ش.ج,خواتم من: 219 ش.ج,

حلق من: 189 ش.ج, قلائد وسلاسل من: 269 ش.ج. 
يمكن الحصول عليها بفروع وموقع PANDORA, بفروع وموقع JACKIE-O

ومحلات المجوهرات المختارة

www.pandora-shop.co.il




كلمات متعلقة

مجوهرات, PANDORA, تقدم, مجموعة, شتاء, 2018,

تابعونــا

تعرفوا على "أجمل فتاة على الأرض" تعرفوا على "أجمل فتاة على الأرض" 2018-12-31 | 08:33:29

ببساطة هي أجمل فتاة في العالم، وأجمل وجه على الأرض، ومن دون عمليات تجميل، وهو لقب...

كيت وميغان.. هدنة "بالأمر" لمدة 24 ساعة كيت وميغان.. هدنة "بالأمر" لمدة 24 ساعة 2018-12-26 | 10:40:59

في تطور مثير، وربما فريد من نوعه، يكشف الأجواء داخل البلاط الملكي البريطاني خلال...

تعرفوا على ملكة جمال كردستان العراق - صور وفيديو تعرفوا على ملكة جمال كردستان العراق - صور وفيديو 2018-12-24 | 10:12:14

حصلت المتسابقة سانا التي تنحدر من محافظة حلبجة في العراق، يوم الخميس 20 ديسمبر...

crazy line تطلق تشكيلة لتحتفلي بليلة راس السنة‎ crazy line تطلق تشكيلة لتحتفلي بليلة راس السنة‎ 2018-12-24 | 10:06:09

في ليلة رأس السنة هناك دائماً حاجة إلى التجديد مع قطع أزياء جديدة لامعة وخاصة. وفي...

9 أسباب لتأخر الحمل لدى المرأة 9 أسباب لتأخر الحمل لدى المرأة 2018-12-24 | 09:12:05

يمثل تأخر الحمل هاجسا يؤرق الكثير من الأزواج، إلا أنه قد يكون ناجما عن مشكلة بسيطة...

للنساء فقط.. 10 استخدامات "خاصة جدا" لمعجون الأسنان للنساء فقط.. 10 استخدامات "خاصة جدا" لمعجون الأسنان 2018-12-21 | 11:10:54

نستخدم معجون الأسنان بشكل يومي لتنظيف الأسنان غالبا أو تبييضها أحيانا، لكن هل...

أكثر الدول فوزا بلقب ملكة جمال الكون وسابقة عربية وحيدة أكثر الدول فوزا بلقب ملكة جمال الكون وسابقة عربية وحيدة 2018-12-19 | 12:32:03

عززت الفلبين مكانتها بين الدول الأكثر تحقيقا للقب "ملكة جمال الكون"، بعد أن توجت...

الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة 2018-12-18 | 08:52:32

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر لا تحمي الأطفال...

الفلبين تحصد لقب ملكة جمال الكون لعام 2018 الفلبين تحصد لقب ملكة جمال الكون لعام 2018 2018-12-17 | 10:56:24

حصدت ملكة جمال الفلبين ​كاتريونا غراي​ (Catriona Gray) البالغة من العمر 24 عاما لقب ملكة...

فيديو "غير محترم" يجبر ملكة جمال أميركا على الاعتذار فيديو "غير محترم" يجبر ملكة جمال أميركا على الاعتذار 2018-12-14 | 09:39:35

اعتذرت، ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية سارة روز سامرز، بعد نشر مقطع فيديو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شاب مدينة قرية الناصرة اكسال تعرض الطعن حادث شرطة متوسطة طفيفة مستشفى حسين بدر طفل اصابة مصرع حادث طرق مروع طرعان شاحنة سيارة خصوصية مسكنة مفرق جولاني يوم الاحد وزير والأمن الداخلي أردان جلعاد يصل ام الفحم بلدية وسط حراسة مشددة وانتشار كبير الشرطةطعن رجل فرار . المشتبه حيفا اصابة شاب شرطة بالغة مستشفى اندلاع نيران حريق احتراق سيارة كفر كنا اخماد اطفاء دون اصابات دخان انبعاثمسيرة اختتام الشهر المريمي قرية معليا مشاركة واسعة كنيسة ام الفحم شجار عنيف شبان اصابات اعتقالات الشرطة اسعاف طعن حيفا حادث طرق شديرون هنسي شارع شاحنة سيارة خطيرة اصابة رجال دين مختلف طوائف يجتمعون شمعون بيرس السلام رئيس الدولة سكب ماء شاي ساخن عضو الكنيست احمد الطيبي مظاهرة السجن بئر السبع بيرم كيال لاعب برايتون استون فيلا مهتم مدرب رادار فريق ستيف ستون 30 قتيلا منذ بداية العام 2016 عربيا معطيات مقلقه حوادث الطرق اكاديمي كيدز الناصرة طلاب مشاركة واسعة المخلص المدرسة راهبات اشرف قرطام دعاء ابو شرخ معتقل اعتقال مشتبه ضلوع جريمة قتل اللد الشرطة امام اعين اطفالهاالقدس طعن عملية تنفيذ شابة مقدسية يهودي اطلاق نار اصابة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com