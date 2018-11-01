مجوهرات, PANDORA, تقدم, مجموعة, شتاء, 2018,

تفتخر مجوهرات PANDORA بتقدم مجموعة شتاء 2018 - مجوهرات بتصميم من وحي احلام الشتاء والثلج، بالإضافة الى مجوهرات اليچانت مع لمسة اللؤلؤ الأبيض لطلة شتوية مثاليةمجوهرات PANDORA تطلق مجموعة شتاء 2018 - مجموعة بتصميم اليچانت مع نظرة جديدة على الشتاء المثلج مع عناصر دائرية وزركون يشبه الجليد التي تنعكس في مجموعتين من المجوهرات المليئة بالرقي.PURELY PANDORAمجموعة تجمع بين الستايل العصري والكلاسي التي تتميّز بخرز الفضة الإسترليني واللؤلؤ الأبيض الذي يمنح لكل أمرأه شعور بالانسجام الطبيعي.جمال المجرّةالمجموعة تقدم فكرة الأحلام الشتوية في شكل مجوهرات بتصاميم ناعمة ابدية مثل شظايا الجليد في المجرّة والثلج اللامع في ضوء القمر لإعدادك لرحلة سحرية نحوالنجوم.احتفالات ال-90 لميكي -ميكي ماوس، الشخصية المفضلة لدينا يحتفل بعيد ميلاده ال-90!وبمناسبة الاحتفالات، تطلق مجوهرات PANDORA مجموعة أيقونية ومليئة بسحر ميكي، ميني وأصدقائهم.المزيد في مجموعة - PANDORA REFLEXIONS مجموعة من المجوهرات الجديدة من PANDORA تقدم أساور بمفهوم جديد ، وتصميم حديث بالإضافة الى كليبسات التي تكمل الستايل.المجموعة متوفرة في الفروع في 1/11 بالتوازي مع الاطلاق العالمي.تتراوح الأسعار:أساور من: 285 ش.ج, تشارمز من: 119 ش.ج,خواتم من: 219 ش.ج,حلق من: 189 ش.ج, قلائد وسلاسل من: 269 ش.ج.يمكن الحصول عليها بفروع وموقع PANDORA, بفروع وموقع JACKIE-Oومحلات المجوهرات المختارةwww.pandora-shop.co.il