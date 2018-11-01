تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-24 08:31:11 سولم:عبد الكريم يوسف زعبي (ابو عامر) في ذمة الله |  2019-01-24 08:28:26 نجم البريميرليغ في عداد الأموات.. وواقعة غريبة قبل الاختفاء |  2019-01-24 06:05:26 مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة |  2019-01-24 06:03:07 تواصل الأجواء اللطيفة نهاراً والباردة ليلاً |  2019-01-23 19:47:19 اعتقال 3 اشخاص خلال تظاهرة تضامنية مع الاسرى في حيفا |  2019-01-23 22:03:28 رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي |  2019-01-24 00:01:15 الكابينت يسمح بدخول اموال قطر الى غزة |  2019-01-23 21:58:14 المصادقة على ميزانية مجلس طرعان المحلي بالإجماع‎ |  2019-01-23 21:56:29 نتنياهو يعزي عائلة المرحومة ايه مصاروة |  2019-01-23 22:30:59 اصابات خطيرة باطلاق نار في دير الاسد |  2019-01-23 22:13:21 مشاركة عربية واسعة في المعرض السياحي الدولي فيتور ٢٠١٩ |  2019-01-23 20:24:19 وليد ذياب:اذا المتدينون قادرون ان يجلسوا في الحكومة نحن نستطيع أيضاً |  2019-01-23 19:07:34 كيف رد مدير أعمال هيفاء وهبي على تصريح مايا دياب!! |  2019-01-23 19:03:24 علاج نقص هذا الفيتامين يحمي من أمراض الرئة والإنفلونزا |  2019-01-23 18:59:53 دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جبهة الناصرة : نحترم قرار الناخب ونحيي جمهور ناخبينا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




توجه جبهة الناصرة الديمقراطية، وكوادرها المنتشرة في كافة أحياء الناصرة الحبيبة، التحية والشكر لأكثر من 14200 ناخب، تمسكوا بالجبهة وبخطها السياسي، ما ضمن لها 6 مقاعد في المجلس البلدي. وتعدهم بأنها ستبذل كل جهد لصيانة هذه الثقة وتعزيزها. وفي ذات الوقت فإنها تحترم قرار الناخب النصراوي، وتبارك وتهنئ الرئيس المنتخب، رئيس البلدية علي سلام. وتدعو أهالي المدينة كلها، للعمل بشكل وحدوي للتخلص من رواسب الحملة الانتخابية، وقلب الأجواء العامة في المدينة، لتكون آمنة يطيب العيش فيها.


وتوجه جبهة الناصرة تحيتها للأخ وليد عفيفي، على تضحيته، واستعداده لخدمة البلد، وهو الشخصية الوطنية التي لها بصمات على جوانب عدة في تطور المدينة. وتثمن عاليا خطابه المسؤول، الاجتماعي والسياسي تجاه المدينة وجماهير شعبنا.


إن جبهة الناصرة، ستكون حاضرة في المجلس البلدي، بشكل نشط، كما كانت على مدار السنين. وهي كما من قبل، تمد يدها مستعدة لأي تعاون، في ما يصب خدمة المدينة عامة، وقضية شعبنا. وتدعو أهالي المدينة، إلى التمسك بروح عالية من المسؤولية السياسية الوطنية، تجاه قضايا شعبنا، وخاصة تجاه كل ما يهدد وجودنا كجماهير راسخة في وطنها، تواجه وتتحدى كل السياسات العنصرية الإقتلاعية التي تقودها حكومات إسرائيل المتعاقبة، وتسجل الحكومة الحالية ذروة جديدة لها.


إن جبهة الناصرة، ستعمل على تقييم المرحلة الجديدة، كما فعلت من قبل، وتقيّم العوامل الداخلية في صفوفها، والعوامل الأخرى التي ساهمت في النتيجة، لتوطد مسيرتها تجاه خدمة المدينة وشعبنا.


وفي ذات الوقت توجه تحياتها الكفاحية الحارة، الى الجبهات الشقيقة في العديد من المواقع التي عادت الجبهة الديمقراطية لتتبوأ رئاستها، بفعل ثقة الجمهور. إلى جانب الرئاسات التي دعمتها الجبهة في العديد من البلدات.





كلمات متعلقة

جبهة, الناصرة, :, نحترم, قرار, الناخب, ونحيي, جمهور, ناخبينا,
- ابو رائد سرحان مجد الكروم

تابعونــا

تواصل الأجواء اللطيفة نهاراً والباردة ليلاً تواصل الأجواء اللطيفة نهاراً والباردة ليلاً 2019-01-24 | 06:03:07

اليوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً ولطيفاً ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات...

اعتقال 3 اشخاص خلال تظاهرة تضامنية مع الاسرى في حيفا اعتقال 3 اشخاص خلال تظاهرة تضامنية مع الاسرى في حيفا 2019-01-23 | 19:47:19

أقيمت مساء الاربعاء وقفة احتجاجية ورفع شعارات في الحي الالماني في مدينة حيفا...

المصادقة على ميزانية مجلس طرعان المحلي بالإجماع‎ المصادقة على ميزانية مجلس طرعان المحلي بالإجماع‎ 2019-01-23 | 21:58:14

صادق مجلس طرعان المحلي وبالإجماع، خلال جلسته غير العادية، التي عقدت مساء...

نتنياهو يعزي عائلة المرحومة ايه مصاروة نتنياهو يعزي عائلة المرحومة ايه مصاروة 2019-01-23 | 21:56:29

جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي :"أجرى رئيس الوزراء نتنياهو قبل...

اصابات خطيرة باطلاق نار في دير الاسد اصابات خطيرة باطلاق نار في دير الاسد 2019-01-23 | 22:30:59

اصيب شابين بجراح خطيرة باطلاق نار في بلدة دير الاسد مساء اليوم...

مشاركة عربية واسعة في المعرض السياحي الدولي فيتور ٢٠١٩ مشاركة عربية واسعة في المعرض السياحي الدولي فيتور ٢٠١٩ 2019-01-23 | 22:13:21

شاركت ١٨ دولة عربية في المعرض السياحي الدولي فيتور بنسخته ال ٣٩ والذي افتتحه امس...

وليد ذياب:اذا المتدينون قادرون ان يجلسوا في الحكومة نحن نستطيع أيضاً وليد ذياب:اذا المتدينون قادرون ان يجلسوا في الحكومة نحن نستطيع أيضاً 2019-01-23 | 20:24:19

تنطلق هذا الأسبوع الحملة الانتخابية لحزب من أجلنا تحضيراَ لخوض الانتخابات...

الناصرة:المجلس البلدي يعقد جلسته الاولى للتصويت على تعيين نواب الرئيس الناصرة:المجلس البلدي يعقد جلسته الاولى للتصويت على تعيين نواب الرئيس 2019-01-23 | 18:34:11

عقدت في بلدية الناصرة مساء اليوم الاربعاء الجلسة الاولى للمجلس البلدي بعد...

الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية 2019-01-23 | 12:01:39

شيع الالاف من اهالي باقة الغربية والمنطقة اليوم الاربعاء جثمان الشابة ايه مصاروة...

فتح امكانية التسجيل في جامعة تل ابيب قبل الحصول على شهادة بجروت لطلاب صفوف ال 12 لمواضيع عديدة فتح امكانية التسجيل في جامعة تل ابيب قبل الحصول على شهادة بجروت لطلاب صفوف ال 12 لمواضيع عديدة 2019-01-23 | 14:15:59

افتتحت جامعة تل ابيب التسجيل امام طلاب الثانويات العرب الذين ما لم يستوفوا ولم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جثمان تشييع طالب الطب طارق القاسم بلغاريا ذبحة صدرية الناصرة صوفيا ذبحة صدرية المحامي تعيين ابن قرية المكر سامر احمد خطيب قاضيا محكمة الصلح الناصرة مصرع العامل ربيع ابو ذيبة طرعان عمل نتانيا حادث عمل اعتقال يهودي يميني بشبهة تهديد أيمن عودة بالقتلمصرع 64 عربيا مواطنا حوادث الطرق شوارع البلاد منذ بداية العام 2016 احتراق محل اثاث مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات قرية اطفاء نار أنباء خروج شخصية قضائية قسرية تحوم حولها ارتكاب جرائم معروفة التحقيق الشرطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بيت لحم وسط غياب جماهيري استقبال حكروش جمال ضابط ترقية مسلم عربي شرطة منصب اسرائيل سخنين احتفال مسيرة احد شعانين الطائفة الارثوذوكسية قداس أحد شيخ القدس تحريض شبهات المسجد الاقصى المبارك دروس شريعة تصويت باقة الغربية الرئاسة مرشحو انتخابات اقتراع الاوضاع الامنية الوزارة التربية والتعليم خطا مفتوحا مسيرة الاعياد ابتدائية د طرعان طلاب منال موسى دبي القرية العالمية الفرع الفلسطيني حفلا حفلة اغاني تراثية وطنية فلسطينية دير الاسد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com