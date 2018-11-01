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زيدان يحسم موقفه من العودة إلى ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حسم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، أمر عودته مرة أخرى لقيادة الميرنجي، خلال الفترة الحالية، بعد إقالة خليفته جولين لوبيتيجي، إثر الهزيمة من برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 1-5.



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "زيزو" رفض فكرة العودة لقيادة ريال مدريد، بشكل نهائي.


وأشارت عدة تقارير صحفية مؤخرًا، إلى وجود رغبة من لاعبي الميرنجي، في عودة زيدان مرة أخرى، وتم توصيل هذه الرغبة إلى إدارة النادي.


يُذكر أن زيدان رحل عن منصبه الصيف الماضي، بعدما قاد الفريق لإنجاز تاريخي، بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية.


واستقرت إدارة الميرنجي على الإطاحة بجولين لوبيتيجي من منصبه مؤخرًا، بسبب سوء النتائج، والاعتماد على الأرجنتيني سانتياجو سولاري، بدلا منه، بشكل مؤقت.




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