الرقابة, تمنع, ألبوم, شيرين, عبدالوهاب, من, الأسواق,

منع ألبوم شيرين عبدالوهاب الجديد والذي يحمل اسم “نسّاي” من الطرح في الأسواق المصرية.

وبحسب موقع “عربي بوست” منعت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر طرح ألبوم “نساي” في الأسواق، وتم تحرير محاضر ضد 3 شركات قامت بإنتاج وتوزيع الألبوم.حيث اعتبرت الهيئة أن شيرين ارتكبت مخالفات بسبب عدم حصول الشركات على “الموافقات والتراخيص اللازمة من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بالعرض العام سواء بالنسخ، أو الطباعة، أو الدعاية والإعلان، أو البيع والتداول”.