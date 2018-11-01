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شجارات في دير حنا وسخنين وكفرمندا على خلفية نتائج الانتخابات
2018-11-01 11:54:54
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شجارات في دير حنا وسخنين وكفرمندا على خلفية نتائج الانتخابات
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