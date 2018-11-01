تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-15 19:30:53 الطيبي : قائمة العربية للتغيير بتحالفها مع ناصرتي والنقب ستكون القائمة الاقوى في ٩/٤ |  2019-02-15 19:29:39 حلف الناتو: روسيا نشرت صواريخ قادرة على ضرب مدن أوروبية |  2019-02-15 17:21:35 الخليل - وفاة الطفل عبد الطيطي اثر سقوط لوح خشبي عليه بسبب الرياح الشديدة |  2019-02-15 17:08:52 طرعان - عقد راية الصلح بين ابناء عائلتي الشقيقين مشهور وحموده نصار على خلفية مقتل الشاب بشار نصار |  2019-02-15 12:38:10 بعد 10 أعوام من وفاته.. مفاجأة عقب تشريح جثة مايكل جاكسون |  2019-02-15 12:33:12 نتنياهو يخضع وسيُعلِن بعد غد الأحد وزيرًا للخارجية |  2019-02-15 12:31:51 الوزير السابق مجادلة لـ"الصنارة": التقيت شخصيات عربية لتشكيل قائمة لكن الأمور ليست جدية... |  2019-02-15 12:31:05 صالح سعد لـ"الصنارة": في رأس سلم اهتماماتي إصلاح قانون القومية... |  2019-02-15 12:30:06 الصحفي هنريكي تسيمرمان : الهمّ العام والشأن السياسي بشكل خاص دفعاني الى الحلبة السياسية |  2019-02-15 14:15:48 د.عوفير كسيف ل"الصنارة": هجوم اليمين يُطريني وكنت سأشك بنفسي لو نظر إليّ بشكل إيجابي |  2019-02-15 14:15:48 البروفيسور محمد حاج يحيى : الجريمة ستتفاقم أكثر في مجتمعنا العربي وستأخذ أشكالاً مختلفة إن لم نتحرك |  2019-02-15 12:50:22 المطران عطا الله حنا : القدس في المسيحية قبلتنا الاولى والوحيدة |  2019-02-15 12:50:41 بوغاتي تطلق أغلى سيارة رياضية في العالم ب 16 مليون يورو ! |  2019-02-15 12:50:40 داعش يلغم مناطق سورية "قبل الهروب".. ويتحصن بالمزارع |  2019-02-15 10:30:43 اكتشاف طريقة جديدة قد تنقذ ذكريات مرضى ألزهايمر |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شجارات في دير حنا وسخنين وكفرمندا على خلفية نتائج الانتخابات



  |     |   اضافة تعليق



شجارات في دير حنا وسخنين وكفرمندا على خلفية نتائج الانتخابات




كلمات متعلقة

شجارات, في, دير, حنا, وسخنين, وكفرمندا, على, خلفية, نتائج, الانتخابات,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دباس حازم عامل الخليل ورشة بناء سقط ارتفاع رحوفوت الخليل فلسطيني احتراق اشتعال النار بناية مبنى رئيس مجلس محلي جولس سلمان عامر اضرار جسيمة نصري شاهين المسن معليا مجهول يعتدي أرض المكر الشرطة التحقيق نشأت ملحم شبهة مشتبهين مساعدة الشاب نشأت ملحم عرعره اعتقال تمديد شابين هدم بيت طابقين عرابة قرية سعيد ابراهيم خطيب اعتقال شابين انهيار رافعة مبنى موقف سيارات تل ابيب انباء عن عالقين ورشة بناء اصابات مقتل شخصين قتيلان مصابون عمال عرب باب العامود القدس توثيق محاولة طعن مقدسي العيساوية طبيب ناجي بطحيش مديرا امراض الجلد مستشفى زيف صفد تعيين قرية مسعدهامطار فيضانات اغلاق مدخل قرية رمانة العزير البطوف الشمال سيارات عرب الهيب محل خردة هائل نيران ام الفحم خطر اطفاء طواقم 6 النار سيارات قديمة مصرع طفل رضيع غرقا غرق توفى وفاة حمام منزل بيت شفاعمرو مدينة محمد سواعد رضيع اصابات حادث طرق ذاتي عرابة عمال عرب البعينة نجيدات اعتداء سيارة شرطة حجارة زجاج تحطيم 13 اصابة رضيعة اصابات خطيرة سيارة حافلة مفرق شوكت حورة الجنوب النقب حادث طرق مروع ملكة جمال الارض ميس ايرث النمسا فيينا شمس طرعاني ليلك تتويج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com