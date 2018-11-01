فيديو وصور - شجارات على خلفية الانتخابات في دير حنا وسخنين وكفرمندا واعتقال 18 مشتبها

اعتقلت الشرطة 18 مشتبها من سخنين ودير حنا وكفرمندا ليلة امس على خلفية شبهات ضلوعهم في شجارات عنيفة وقعت على خلفية نتائج الانتخابات للسلطات المحلية .

واشارت الشرطة انها اعتقلت 8 مشتبهين من سخنين و6 من دير حنا و4 اخرين من كفرمندا على خلفية شبهات ضلوعهم في شجارات .واكدت الشرطة انه خلال الشجارات استعملت المفرقعات والقاء حجارة على بيوت وسيارات وجرى تحطيم ممتلكات عامة وخاصة ايضا .وستطلب الشرطة من المحكمة النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .