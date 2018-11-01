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فيديو وصور - شجارات على خلفية الانتخابات في دير حنا وسخنين وكفرمندا واعتقال 18 مشتبها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة 18 مشتبها من سخنين ودير حنا وكفرمندا ليلة امس على خلفية شبهات ضلوعهم في شجارات عنيفة وقعت على خلفية نتائج الانتخابات للسلطات المحلية .


واشارت الشرطة انها اعتقلت 8 مشتبهين من سخنين و6 من دير حنا و4 اخرين من كفرمندا على خلفية شبهات ضلوعهم في شجارات .


واكدت الشرطة انه خلال الشجارات استعملت المفرقعات والقاء حجارة على بيوت وسيارات وجرى تحطيم ممتلكات عامة وخاصة ايضا .



وستطلب الشرطة من المحكمة النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .




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