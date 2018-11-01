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اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل جميل عراقي من الطيرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت الشرطة اليوم الخميس انه سمح بالنشر جزئيا , حول قضية مقتل جميل عراقي ابن مدينة الطيرة يوم 18-10-2018 .


واشارت الشرطة انها اعتقلت شابا 22 عاما من الطيرة , بشبهة الضلوع في الجريمة .


وافيد ان المشتبه به اعتقل في محافظة رام الله .

وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق معه .


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