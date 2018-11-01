اعتقال, مشتبه, بالضلوع, بجريمة, قتل, جميل, عراقي, من, الطيرة,

واشارت الشرطة انها اعتقلت شابا 22 عاما من الطيرة , بشبهة الضلوع في الجريمة .وافيد ان المشتبه به اعتقل في محافظة رام الله .وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق معه .

اعلنت الشرطة اليوم الخميس انه سمح بالنشر جزئيا , حول قضية مقتل جميل عراقي ابن مدينة الطيرة يوم 18-10-2018 .

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