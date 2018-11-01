فيديو - استقبال حافل لعلي سلام لدى وصوله بلدية الناصرة

تجمع العشرات من اهالي الناصرة ومن مؤيدي فائمة ناصرتي وعلي سلام منذ ساعات الصباح الباكر امام دار البلدية في الناصرة , حيث استقبلوا علي سلام بعد فوزه في انتخابات رائسة بلدية الناصرة متفوقا على منافسه وليد عفيفي باكثر من 12 الف صوت .

وما ان وصل علي سلام رئيس بلدية الناصرة الى البلدية حتى خرج المستقبلون المهنؤون يهتفون ويباركون له بنصره .وفي كلمته اكد سلام على شكره لكل من دعم ووقف الى جانبه وصوت لناصرتي وله , مشيرا الى ان ابواب البلدية ستبقى مهما حصل مفتوحة امام الجميع .