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فيديو - استقبال حافل لعلي سلام لدى وصوله بلدية الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تجمع العشرات من اهالي الناصرة ومن مؤيدي فائمة ناصرتي وعلي سلام منذ ساعات الصباح الباكر امام دار البلدية في الناصرة , حيث استقبلوا علي سلام بعد فوزه في انتخابات رائسة بلدية الناصرة متفوقا على منافسه وليد عفيفي باكثر من 12 الف صوت .


وما ان وصل  علي سلام رئيس بلدية الناصرة الى البلدية حتى خرج المستقبلون المهنؤون يهتفون ويباركون له بنصره .


وفي كلمته اكد سلام على شكره لكل من دعم ووقف الى جانبه وصوت لناصرتي وله , مشيرا الى ان ابواب البلدية ستبقى مهما حصل مفتوحة امام الجميع .




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