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كفركنا:يوسف صلاح اعمر (أبو صلاح) في ذمة الله



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انتقل الى رحمته تعالى  يوسف صلاح اعمر (أبو صلاح)بعد صراع مع المرض.


وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم بعد صلاة العصر من مسجد عثمان بن عفان إلى مثواه الأخير.


إنا لله وإنا إليه راجعون.




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