كفركنا:يوسف, صلاح, اعمر, (أبو, صلاح), في, ذمة, الله,

وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم بعد صلاة العصر من مسجد عثمان بن عفان إلى مثواه الأخير.إنا لله وإنا إليه راجعون.

انتقل الى رحمته تعالى يوسف صلاح اعمر (أبو صلاح)بعد صراع مع المرض.

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سعيد مصطفى كناعنه ابو اسعد عرابة في ذمة الله 2019-01-13 | 11:09:39 انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة اسعد مصطفى اسماعيل كناعنه ابو اسعد وسيشيع...

كوكب أبو الهيجاء:ألحاج أبو محمد عبد الشحادة في ذمة الله 2019-01-13 | 09:26:27 انتقل الى رحمة الله فجر اليوم الحاج أبو محمد عبد الشحادة من سكان قرية كوكب ابو...

الحاج صبحي عاصله ابو العبد عرابة في ذمة الله 2019-01-12 | 12:29:01 انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم صبحي داوود عاصله ابو العبد صباح اليوم عن عمر...

عمر فضل زعبي (أبو باسل) من الدحي في ذمة الله‎ 2019-01-11 | 10:01:16 انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية الدحي، عمر فضل زعبي "ابو باسل". وسيشيع جثمانه...

محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله 2019-01-08 | 18:26:42 انتقل الى رحمة الله تعالى مساء اليوم في عرابة المرحوم محمد علي احمد كناعنه ابو...

يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله 2019-01-04 | 09:56:07 انتقل الى رحمته تعالى في قرية يركا الشاعر مفيد قويقس "أبو عائد" . وسيشيع جثمانه...

جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ 2019-01-04 | 09:35:58 فجعت قرية جسر الزرقا يوم امس الخميس ، بوفاة الشاب محمود احمد جربان ابو هارون عن...