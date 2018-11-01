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كم بلغ سعر إطلالة درة في آخر جلسة تصوير؟.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة التونسية درة مؤخرا لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات الفنية بعدسة المصور محمود عبدالسلام.



الفنانة التونسية تألقت في الجلسة بفستان وردي لامع قصير مزين برسومات لورود، من علامة “Ted Barker”، ويبلغ سعره حوالي 187 جنيه إسترليني.


وأكملت درة إطلالتها بقصة شعر بسيطة، حيث أسدلته على كتفيها، وتزينت بماكياج بسيط لتقدم لجمهورها لوحة أنثوية رائعة.


وكانت درة قد حلت ضيفة على برنامج «يوم للستات»، وكشفت خلال البرنامج أنها ضد عمليات التجميل، كما قالت إن المخرج الراحل يوسف شاهين هو من اكتشفها، وقالت إنها لم تجد صعوبة مع اللهجة المصرية، كما أنها تحب الأكل المصري.


الفنانة الشابة نافست في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «نسر الصعيد»، مع محمد رمضان، وسيد رجب، وفاء عامر، ودينا، وعائشة بن أحمد، وقد دخلت في خلاف مع الشركة المنتجة بسبب ترتيب اسمها على التتر، وطلبت حذف اسمها بعدما تم وضعه جنبا إلى جنب مع الفنانة وفاء عامر، حيث قالت إنها اتفقت أن تكون هي بطلة المسلسل.




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