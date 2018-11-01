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كيف تفعّل ملصقات واتساب الآن.. وتبدأ باستخدامها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأت شركة واتساب خلال الأيام الماضية بإضافة ميزة الملصقات Stickers إلى تطبيق المراسلة الشهير، لكن هذه الميزة لم تتوفر إلى الآن لدى كل المستخدمين.



وفي هذه الميزة يمكن للمستخدم إدراج ملصقات كرتونية في المراسلات، كما هو الحال في تطبيق فيسبوك ماسنجر وتطبيقات التراسل الأخرى.


وللحصول على الميزة الجديدة، يجب على المستخدم التحديث إلى آخر نسخة موجودة من تطبيق واتساب. لكن المشكلة عندما تحاول تحديث التطبيق وتجد أنك تستخدم النسخة الأحدث، مما يعني أن عليك الانتظار حتى توفّر التحديث والحصول على الميزة الجديدة.


لكن هناك طريقة بسيطة نجحت في الحصول على الميزة الجديدة بشكل فوري، وذلك من خلال حذف تطبيق واتساب من هاتف آيفون، ثم تثبيته مرة أخرى، حيث أضيفت ميزة الملصقات في واتساب المثبت حديثا على آيفون.


نجحت هذه التجربة على آيفون، لكنها لم تنفع على هاتف يعمل بنظام أندرويد، حيث قمنا بإزالة واتساب وتثبيته، لكن ميزة الملصقات لم تظهر، وهنا ربما على المستحدم الانتظار بضعة أيام للحصول عليها بشكل تلقائي.


ولابد من الإشارة إلى وجوب إنشاء نسخة احتياطية من محادثات واتساب قبل محاولة حذف التطبيق وتثبيته.


 قم بفتح تطبيق واتساب، وفي المربع المخصص للكتابة ستجد رمز الملصقات الموضح بالسهم الأحمر في الصورة رقم 1.


قم بالضغط على ذلك الرمز، لتظهر اللوحة المخصصة للملصقات وفيها زر + كما في الصورة رقم 2، وبالضغط على الزر تظهر مجموعة الملصقات المتوفرة.


هنا يجب الضغط على السهم الأزرق المتجه للأسفل كما في الصورة رقم 3، لتحميل الملصقات على الهاتف بشكل دائم، ولتصبح متوفرة للاستخدام في المراسلات.




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