كيف, تفعّل, ملصقات, واتساب, الآن.., وتبدأ, باستخدامها,

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ذكر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن الشركة ستخفض أسعار أجهزتها المطروحة...
أعلنت شركة "McLaren" أنها تختبر سيارة "600LT" الرياضية الجديدة استعدادا لإطلاقها العام...
لعبت الصدفة على ما يبدو دورا في منع سرقة بنك عن طريق حفر نفق، إذا أدت أمطار هطلت...
أعلن مختبر الأشعة السينية الفلكية للشمس، أن التوهجات الشمسية ستبدأ بالازدياد في...
خلصت دراسة جديدة إلى أن دواء يتناوله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشكل يومي...
أقر المجلس الأوروبي أول ميثاق رسمي لبدء استخدام الذكاء الصناعي في بعض الإجراءات...
تواصل شركة واتساب، المملوكة لفيسبوك، إضافة مزايا جديدة لتطبيق التراسل الذي...
يحرص الناس في العادة على الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة في الثياب التي يرتدونها من...
لطالما حيّر موت الإسكندر الأكبر العديد من المؤرخين حول العالم، حيث خلصت نظريات...
عثر في مقاطعة كرافن، بولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، على...