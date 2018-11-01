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صورة - صلاح يتدرّب بدعامة في يده قبل قمة السبت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت صحيفة "مترو" البريطانية إن النجم المصري محمد صلاح يواصل تدريباته مع فريقه ليفربول بالرغم من إصابته في المعصم، وذلك قبل القمة المهمة يوم السبت أمام أرسنال.



وشوهد صلاح وهو يتدرب بشكل طبيعي مع "الريدز"، لكنه كان يرتدي ربطة معصم، مما طرح أكثر من تساؤل حول خطورة إصابته.


وارتدى صلاح خلال مواجهات هدرزسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي، والنجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا، ربطة معصم، لكن النجم المصري ظهر في التدريبات وهو يرتدي دعامات حماية أكبر مما يثير مخاوف من سوء الإصابة.


وذكرت الصحيفة أن "لا شيء يدعو للقلق وأن إصابة صلاح ليست خطيرة"، مضيفة أن اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، سيكون حاضرا في ملعب الإمارات مساء السبت.


ولم يصدر اللاعب أو النادي الإنجليزي أي بيان بشأن إصابة المعصم، خلال الأيام الماضية.


ويمني صلاح النفس في مواصلة تألقه التهديفي، إذ تمكن من تسجيل 4 أهداف في آخر 3 مباريات له مع ليفربول.




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