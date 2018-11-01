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مقتل الشاب ايهاب نوفل من مخيم شعفاط رميًا بالرصاص



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قتل الشاب ايهاب نوفل (26 عاما) من مخيم شعفاط في القدس ليلة امس الاربعاء جراء تعرضه لاطلاق  نار في بلدة عناتا شمال شرق القدس.



وذكرت مصادر محلية ان ملثمين على دراجة نارية أطلقوا النار على الشاب ما ادى الى اصابته برصاصتين في الصدر ومقتله على الفور. 

وباشرت شرطة القدس التحقيق في ملابسات الحادث.




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