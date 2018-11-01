عادل, إمام, معلقا, على, شائعة, وفاته, الجديدة:, “اتعودت”,

استمرارا لسلسلة الشائعات التي تستهدف الفنانين، انتشرت قبل ساعات شائعة وفاة الزعيم عادل إمام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه قال الفنان عادل إمام في تصريح لاحد المواقع الفنية إنه اعتاد على مثل هذه الشائعات، حيث أن مروجيها على مواقع التواصل الاجتماعي جعلوه في عداد الموتى أكثر من مرة، متسائلا عن الفائدة من وراء مثل هذه الشائعة.هذا وتتسبب الصفحة المنسوبة لـ عادل إمام على الفيسبوك، في تكرار شائعة وفاته، ورغم عشرات التحذيرات التي أطلقها الفنان المصري مؤخرًا من عدم وجود صفحات رسمية تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، صدّق عدد كبير من محبيه الشائعة، ليتصدر خلال ساعات قائمة الأكثر بحثًا عبر موقع غوغل.نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، أكد أنه تواصل مباشرة مع عادل إمام، وتأكد من تمتّعه بالصحة والعافية، وعدم صحة شائعة الوفاة، وأكد أنّ نقابة المهن التمثيلية في مصر، بدأت باتخاذ خطوات جادة نحو ملاحقة مروجي الشائعات التي تمسّ الحياة الشخصية لنجوم الفن، بخاصة وأنّ الأمر تطور وبات يحدث يوميًّا ويطول الجميع، مثلما حدث مؤخرًا مع النجوم كريم عبد العزيز ومن قبله أحمد عز.أكد زكي أنّ صفحة الفنان عادل إمام على الفيس بوك لا تخصّه، رغم أنها موثّقة بالعلامة الزرقاء، وأنّ الزعيم تبرّأ منها أكثر من مرة، ولا يعرف من يديرها، وجرت محاولات عدة لإغلاقها، ولكنها باءت بالفشل