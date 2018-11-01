تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-23 16:29:29 موسكو ترد على واشنطن.. وتكشف صاروخها الجديد للعالم |  2019-01-23 12:01:39 الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية |  2019-01-23 14:55:49 إسرائيل: إيران تحاول فتح جبهة عسكرية رابعة علينا |  2019-01-23 14:55:51 اكتئاب الأم يؤثر على صحة الأطفال الجسمانية والنفسية |  2019-01-23 13:11:40 احتفال لدعم أطفال جمعية فيرايتي في تل ابيب بمشاركة واسعة |  2019-01-23 13:03:10 مصرع الطفل حسن عرفات حيادره 4 سنوات من سخنين دهسا |  2019-01-23 12:01:16 طرعان- أعمال تخريب بمخزن وتحطيم نوافذ المكتبة العامة |  2019-01-23 11:57:49 المدير العام لوزارة التربية والتعليم يلتقي 25 مديرا من المجتمع العربي والبدوي لبحث آفة العنف |  2019-01-23 11:19:00 كفرمندا - اصابة خطيرة اثر انقلاب تراكتور بأرض زراعية |  2019-01-23 10:46:59 أوّل حالة انتحار بسبب لعبة "PUBG" في العراق |  2019-01-23 10:22:20 العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته |  2019-01-23 08:50:05 بعد أشهر من الحادثة.. كشف سبب وفاة سعوديتين بأميركا |  2019-01-23 08:48:20 نبيه بري يتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية خلال أسبوع |  2019-01-23 08:47:18 قتيلان وإحراق تمثال لتشافيز ومركز للشرطة في فنزويلا |  2019-01-23 05:59:00 الطقس - أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عادل إمام معلقا على شائعة وفاته الجديدة: “اتعودت”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استمرارا لسلسلة الشائعات التي تستهدف الفنانين، انتشرت قبل ساعات شائعة وفاة الزعيم عادل إمام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



 ومن جانبه قال الفنان عادل إمام في تصريح لاحد المواقع الفنية إنه اعتاد على مثل هذه الشائعات، حيث أن مروجيها على مواقع التواصل الاجتماعي جعلوه في عداد الموتى أكثر من مرة، متسائلا عن الفائدة من وراء مثل هذه الشائعة.


هذا وتتسبب الصفحة المنسوبة لـ عادل إمام على الفيسبوك، في تكرار شائعة وفاته، ورغم عشرات التحذيرات التي أطلقها الفنان المصري مؤخرًا من عدم وجود صفحات رسمية تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، صدّق عدد كبير من محبيه الشائعة، ليتصدر خلال ساعات قائمة الأكثر بحثًا عبر موقع غوغل.


نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، أكد أنه تواصل مباشرة مع عادل إمام، وتأكد من تمتّعه بالصحة والعافية، وعدم صحة شائعة الوفاة، وأكد أنّ نقابة المهن التمثيلية في مصر، بدأت باتخاذ خطوات جادة نحو ملاحقة مروجي الشائعات التي تمسّ الحياة الشخصية لنجوم الفن، بخاصة وأنّ الأمر تطور وبات يحدث يوميًّا ويطول الجميع، مثلما حدث مؤخرًا مع النجوم كريم عبد العزيز ومن قبله أحمد عز.


أكد زكي أنّ صفحة الفنان عادل إمام على الفيس بوك لا تخصّه، رغم أنها موثّقة بالعلامة الزرقاء، وأنّ الزعيم تبرّأ منها أكثر من مرة، ولا يعرف من يديرها، وجرت محاولات عدة لإغلاقها، ولكنها باءت بالفشل




كلمات متعلقة

عادل, إمام, معلقا, على, شائعة, وفاته, الجديدة:, “اتعودت”,

تابعونــا

كيف ستكون عودة “أبو غالب” لمسلسل “باب الحارة”!؟ كيف ستكون عودة “أبو غالب” لمسلسل “باب الحارة”!؟ 2019-01-23 | 14:55:54

أعلنت شركة “ميسلون فيلم” المنتجة لمسلسل “باب الحارة”، أنّ الفنان السوري نزار...

تامر حسني يظهر بعضلات مفتولة… ومتابعينه يتهمونه بالحقن! تامر حسني يظهر بعضلات مفتولة… ومتابعينه يتهمونه بالحقن! 2019-01-23 | 12:41:11

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه على “انستغرام”، صورة جديدة ظهر فيها ببنية قوية...

إليسا تخطف الأنظار في دبي بإطلالة مختلفة إليسا تخطف الأنظار في دبي بإطلالة مختلفة 2019-01-23 | 10:24:43

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا في منتدى دبي الصحي، ظهر الإثنين 21 يناير، لتتحدث عن...

رغم حبها للأطعمة الدسمة.. إليكم سر رشاقة ياسمين صبري رغم حبها للأطعمة الدسمة.. إليكم سر رشاقة ياسمين صبري 2019-01-23 | 08:53:43

صادف اليوم ، عيد ميلاد الفنانة ​ياسمين صبري​ التي أكملت عامها الـ32. وتعتمد...

أحلام تتغزل بزوجها وتثير غضب الجمهور بفيديو جديد أحلام تتغزل بزوجها وتثير غضب الجمهور بفيديو جديد 2019-01-22 | 19:49:07

مرة جديدة، وقعت الفنانة أحلام في فخ السوشيال ميديا، حيث نشرت مقطع فيديو جديد مع...

ما علاقة بطل مسلسل وادي الذئاب بهجوم منبج في سوريا؟ ما علاقة بطل مسلسل وادي الذئاب بهجوم منبج في سوريا؟ 2019-01-22 | 14:55:26

وجد ممثل تركي شهير نفسه متهمًا بأنه أحد منفذي الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي...

الجمهور يقتحم المسرح أثناء غناء كاظم الساهر الجمهور يقتحم المسرح أثناء غناء كاظم الساهر 2019-01-22 | 13:15:17

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان العراقي...

أحمد السقا الممثل الاعلى أجرا في رمضان 2019 أحمد السقا الممثل الاعلى أجرا في رمضان 2019 2019-01-22 | 11:54:36

كشفت تقارير صحفية مصرية أن الممثل المصري ​أحمد السقا​ سيتقاضى أعلى أجر بين...

زوجة راغب علامة تخوض تحدي ال 10 سنوات على طريقتها زوجة راغب علامة تخوض تحدي ال 10 سنوات على طريقتها 2019-01-22 | 10:40:33

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خطفت السيدة ​جيهان علامة​ زوجة...

أمل بوشوشة تعود لطفولتها على الدراجة.. فيديو أمل بوشوشة تعود لطفولتها على الدراجة.. فيديو 2019-01-22 | 08:27:50

عادت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة لطفولتها، وعاشت لحظات ممتعة في نزهة نهارية،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شاهدوا فيديو الاجاويدحريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات الشيخ حسام ابو ليل عين ماهل خطبة جمعة ريال مدريد برشلونة تشجيع أبو سنان الشاملة تخريج الفوج الثامن العشرين 28 احتفال ثانوية مدرسة طلاب قرية شاهدوا شبهات تعنيف أطفال ضربهن حضانة شفاعمرو مدينة التحقيق صاحبة شرطة فيديو كاميرات مراقبة دار المعلمين حيفا تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني حملة واسعة النطاق شرطة السير مدينة ام الفحم عناصر انتشار تحرير مخالفات سيارات سائقين تجدد شجار عائلي كفر مندا استعمال مفرقعات مواجهات عنيفة شرطة اضرار حجارةامين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة عابد زيدان اسراء اطلاق نار العفولة المحطة المركزية الناصرةمصرع شابين عربيين اطلاق نار في مدينة اللد اسعاف شرطة مستشفى نسيم مسعود ياسر هبل طمرة محل بطاقات يانصيب سرقة مبلغ مال اغراض ممتلكات شرطة تحقيق علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلاختفاء اثار معتمر منطقة الناصرة المدينة المنورة كبير السن البحث الشرطة السعودية المنهل جت كرة السلة ارتقاء الى الدرجة القطرية الاتحاد العام انجاز
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com