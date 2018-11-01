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خطيبة خاشقجي : جمال لم يكن يريد الذهاب للقنصلية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تصريح لقناة تركية محلية أن جمال لم يكن يريد الذهاب للقنصلية، وانه أبلغها بأنه يمكن أن تحدث أمور له لدى ذهابه للقنصلية السعودية وإنه أبلغها من قبل بأن تتصل بياسين أقطاي مستشار أردوغان في حالة حدوث أي مكروه له في تركيا



وقالت خديجة جنكيز لخبر ترك، إن البعثة السعودية في أميركا لم توجه خاشقجي للتوجه إلى إسطنبول، وإن جمال افترض أن السعودية لن تقدم على استجوابه أو اعتقاله في تركيا.
 وأضافت إنه كان يخشى أن يحدث توتر أو أن يُقابل طلبه بالرفض في القنصلية السعودية، مشيرة إلى أنه عومل معاملة حسنة عندما زار القنصلية أول مرة في 28 أيلول. 



ورأت جنكيز ان دعوة ترامب إلى القدوم للولايات المتحدة تهدف لاستمالة الرأي العام، وأشارت إلى انها لا تعتزم الذهاب للبيت الأبيض قبل أن تلمس إخلاصا من واشنطن في مساعي حل القضية. وقالت إنها لم تتلق أي اتصالات من مسؤولين سعوديين، وطالبت خديجة بمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن قتله، لافتةً إلى أنه طلب دفنه في المدينة في وصيته.




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