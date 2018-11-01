أليجري, يتجاهل, حديث, كريستيانو, رونالدو,

كشف تقرير صحفي، عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، من المشاركة بمباراة فريقه المقبلة أمام كالياري، يوم السبت القادم، في منافسات الأسبوع الـ 11 من الدوري الإيطالي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن رونالدو سيبدأ مباراة كالياري المقبلة، بالرغم من حديثه عن شعوره بالإرهاق عقب مواجهة إمبولي الماضية، والتي قاد فيها البيانكونيري للفوز بنتيجة (2-1) بعدما سجل هدفين.وأضاف الموقع أن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، قرر بالفعل مواجهة كالياري، بالثلاثي كريستيانو رونالدو، ماريو ماندزوكيتش بجانب دوجلاس كوستا.وشارك رونالدو في جميع مباريات يوفنتوس، بمنافسات بطولة الدوري الإيطالي حتى الآن.وكان رونالدو قد خرج عقب مواجهة إمبولي، وشدد على شعوره بالإرهاق، خاصة بعد مباراة مانشستر يونايتد بأولد ترافورد (بدوري الأبطال)، وتوقع البعض إراحته في مباراة كالياري، وهو الأمر الذي لن يحدث بحسب الأنباء الواردة من يوفنتوس