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تخريب ممتلكات عامة وخاصة في طرعان بعد نتائج الانتخابات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




وقعت امس الاربعاء ومع صدور نتائج الانتخابات في قرية طرعان والتي اسفرت عن فوز مازن عدوي برئاسة المجلس المحلي ، أعمال تخريب للمتلكات العامة والبيوت والمصالح التجارية، الامر الذي اثار استياء المواطنين الذين استنكروا وشجبوا هذه الاعمال التي روعت المواطنين، 


حيث تم الحاق اضرار جسيمة بالمدرسة حديثة الانشاء والتي تقع بجانب المجلس المحلي.




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