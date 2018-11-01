اكتشاف, تأثير, كمية, الطعام, على, صحة, مرضى, الكلى,

اكتشف علماء أنه من الضروري تقليل كمية الطعام عند الإصابة بأحد أمراض الكلى، وخاصة في حالة نقص التروية.

ونشر علماء جامعة موسكو في مجلة "Cells" نتائج دراسة كانت تهدف إلى معرفة مدى تأثير طريقة تحديد السعرات الحرارية في علاج الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الكلى.وقد اختبر الباحثون هذه الطريقة على مرضى يعانون من أمراض الكلى واكتشفوا أنه بعد مضي شهر على تحديد السعرات الحرارية، ظهر تأثير إيجابي في أجسامهم.وتقول الباحثة، ناديجدا أندريانوفا: "اتضح أن تقليل كمية الأكل إلى ثلث الكمية المعتادة يمكن أن يحافظ على وظائف الكلى حتى في ظروف نقص التروية".وأشار الباحثون إلى أن قاعدة "تقليل الأكل" تساعد فقط المرضى الشباب الذين يعانون من أمراض الكلى، لأن جسم المتقدم في العمر بحسب العلماء، أكثر حساسية للعوامل الضارة لذلك يتطلب علاجا خاصا.