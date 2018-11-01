تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-31 17:01:38 جبارين: الوزير بنيت يزوّر التاريخ بكتاب المدنيات الجديد |  2019-01-31 16:35:10 المقاولون المخالفون الذين تلقوا امرين وقف عن العمل في عام واحد لن يستطيعوا التقدم لمناقصات حكومية |  2019-01-31 16:15:40 الوفد الأمني المصري يصل غزة |  2019-01-31 15:24:37 8 إصابات بينها خطيرة جدا في حادث سير قرب بيت لحم |  2019-01-31 15:14:54 مدرسة عين ماهل الإعدادية تتألق بمسابقة علمية في تل أبيب |  2019-01-31 13:56:02 المجلس الطلابي البلدي بكفرمندا : ألا يكفي؟سئمنا هذا المشهد الكئيب وهذا الواقع الأليم، ولا بد لنا من فجر جديد |  2019-01-31 13:54:33 مصرع سائق 40 عاما بحادث على مفرق الونيم باتجاه الناصرة |  2019-01-31 13:22:35 عودة 9400 لاجئ سوري منذ فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن |  2019-01-31 11:35:40 البابا: زيارة الإمارات صفحة جديدة في العلاقات بين الأديان |  2019-01-31 10:24:10 أمل ابو التوم اول امرأة من النقب تترشح لانتخابات الكنيست |  2019-01-31 10:11:19 طالبة أوكرانية تتجمد حتى الموت بسبب “أجرة الحافلة” |  2019-01-31 09:51:29 اجتماع طارئ في مجلس محلي طرعان بعد وضع قنبلة قرب مبنى المجلس والاعلان عن وقفة احتجاجية غدا الجمعة |  2019-01-31 09:17:32 النقب - الحاج سلامة البطيحات "ابو سليمان" في ذمة الله |  2019-01-31 09:16:35 كفر مصر: عبد الكريم مصطفى زعبي (ابو محمد) في ذمة الله |  2019-01-31 09:10:19 كفرمندا - اصابة شرطيين واعتقال 10 اشخاص على خلفية الضلوع بشجار المفرقعات ليلة امس ...فيديو |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لأول مرة.. أمريكيتان "تحملان وتنجبان" طفلا واحدا! صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تمكنت امرأتان من "الحمل المشترك" وإنجاب طفل واحد، خلال تجربة فريدة تعد الأولى من نوعها في عالم الطب.



وذكرت صحيفة نيويورك بوست، أن إيشلي وبليس، شاركتا في تجربة "التخصيب المتبادل" في عملية للتلقيح الصناعي في المختبر (خارج الجسم).



وتم تخصيب بويضة بليس في المختبر عبر جهاز حديث للتلقيح المجهري، ثم نقلت البويضة المخصبة داخل حاضنة بيولوجية خاصة، وثبتت بعدها في عنق رحم بليس لمدة 5 أيام قبل تكون جنين قابل للحياة.

ونقل الجنين لاحقا إلى رحم إيشلي، التي بقيت تحت رقابة العلماء لمدة 10 أيام، حتى استقر وضعه بشكل كامل. ويشير الباحثون إلى أن طريقة التلقيح الصناعي الجديدة لا تتطلب نفقات كبيرة، فهي تكلف 15 ألف دولار فقط، وهذا أقل بمرتين من تكلفة عمليات التلقيح الصناعي الكلاسيكية.


وأشار العلماء إلى أن الطفل ولد بصحة جيدة، رغم طريقة الحمل غير التقليدية والمعتادة، وبلغ عمره الآن 5 أشهر. وصرح العلماء بأن الطريقة الجديدة في التلقيح والحمل، تزيد بشكل كبير من فرص الأزواج الذين يعانون من مشاكل في الحمل والولادة.




كلمات متعلقة

لأول, مرة.., أمريكيتان, "تحملان, وتنجبان", طفلا, واحدا!, صور,

تابعونــا

ميغين تتألق خلال زيارتها المسرح الوطني في لندن ميغين تتألق خلال زيارتها المسرح الوطني في لندن 2019-01-31 | 14:14:55

ابهرت الدوقة ميغين الانظار بأناقتها وطيبتها خلال زيارتها الى المسرح الوطني في...

سيرك.. أم عرض أزياء فاخر؟! سيرك.. أم عرض أزياء فاخر؟! 2019-01-22 | 14:53:33

مصممو الأزياء في هذا العصر أصبحوا يقعون تحت ضغوط شاقة من حيث المنافسة المجنونة...

شتاء دافئ مع حملة مميزة في crazy line‎ شتاء دافئ مع حملة مميزة في crazy line‎ 2019-01-21 | 12:12:55

حملة مميزة من crazy line على تشكيلة ازياء شتاء 2019. الحملة عبارة عن تخفيض بقيمة تتراوح...

5 نصائح بشأن الحمل "لا أساس لها من الصحة" 5 نصائح بشأن الحمل "لا أساس لها من الصحة" 2019-01-21 | 11:50:35

يسدي الناس كثيرا من النصائح للمرأة الحامل حتى تحافظ على صحة الجنين، لكن الخبراء...

ميغان تدهش الانظار بأناقتها خلال الحمل وتكشف موعد ولادتها ميغان تدهش الانظار بأناقتها خلال الحمل وتكشف موعد ولادتها 2019-01-17 | 11:36:08

ستايل ملابسها في حملها لميغان ماركل يتيميز بأنوثة شبابية واناقة جريئة.. لكل لوك...

تولا "وزوجها المغتصب".. وقائع معركة استثنائية في تركيا تولا "وزوجها المغتصب".. وقائع معركة استثنائية في تركيا 2019-01-14 | 08:23:44

تخوض امرأة تركية غمار معركة قضائية من أجل إحضار زوجها المغتصب إلى العدالة، بعد أن...

النساء الحوامل وشرب الشاي.. دراسة تكشف الضرر النساء الحوامل وشرب الشاي.. دراسة تكشف الضرر 2019-01-11 | 11:00:31

يحظى الشاي بشعبية واسعة في العالم، لكن الإكثار من هذا المشروب لا يناسب بعض...

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 2019-01-10 | 12:07:01

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 SHE LOVES BEEING LOVED الڨالنتاين هو أكثر يوم...

العراقية آية أغا تفوز بلقب Miss Arab USA 2019 العراقية آية أغا تفوز بلقب Miss Arab USA 2019 2019-01-09 | 13:09:19

توجت العراقية آية أغا بلقب Miss Arab USA 2019ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة لهذا...

7 مشاكل تزيد خطر الإجهاض 7 مشاكل تزيد خطر الإجهاض 2019-01-08 | 16:00:49

من المعروف أن بعض العوامل مثل التدخين أو الأدوية أو الإقامة في بيئة ملوثة تهدد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شادي ناصر جثة الطيرة اللد جنائي شبهات الشرطة العثور ضبط مكافحة مفرقعات العاب نارية خطيرة محظورة مصادرتها شفاعمرو مدينة شرطة الناصرة د بشارات علي سلام بلدية الناصرة سكري الصندحاوي مسيرة كفر قرع مشاركة واسعة السابعة عشرةمشتبه سفينة ابحار مرسى ايلات الاردن خفر السواحل اعتقال الطيبة شاب افتتاح العام الدراسي الجديد طلاب عودة مقاعد دراسة عرب استقبال ممتلكات قرية كفر مندا عامة اضرار استنكار مجهولون مجلس محلي شركة سوجات بذور حبوب قمح تعبئة تغليف مبيدات حشرية وزارة الصحة ابلغت جبل الشيخ فتح موقع تزلج استقبال الزائرين ثلوجاسلحة ذخيرة قرية طوبا زنغرية تفتيش شرطة تحقيق حيازة سلاح رجل طبعون سرقة سيارة اعتقال جلمة معبر الناصرة معدات سرقة دير الاسد حيفاطلاب الكاثوليك الابتدائية شفاعمرو مناولة اولى احتفال قداس مدرسة اهالي مدينة سالم زلفة تظاهرة ضد العنف رجال نساء اطلاق نار عنف نبذ موسم الفريكة البطوف سهل اكتفاء مونه بيتيه تجارة بيع مزارعون مزارعين حبوب نار ايهاب ابو لبن اللد مصرع مقتل اطلاق نار اصابة شاب اخر مستشفى شرطة التحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com