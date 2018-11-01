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اصابة متوسطة لشاب من ديرحنا اثر شجار عنيف



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قدم طاقم حيان للعلاج المكثف الليلة الماضية العلاج لشاب يبلغ من العمر 27 عاما من قرية دير حنا اثر إصابته بأداة حادة بالقسم العلوي للجسد إثر إندلاع شجار بالقرية. 



بعد تقديم العلاج الاولي تم نقله لمستشفى بوريا بحالة متوسطة لإستكمال العلاج.
اصابة متوسطة لشاب من ديرحنا اثر شجار عنيف




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